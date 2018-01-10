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Лазерные тренажеры "Сааб" для бундесвера

11.01.2018 Военный паритет 97 0
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Внутри башни танка Leopard 2A7
Внутри башни танка Leopard 2A7+. На месте командира установлены различные дисплеи управления огнем и ситуационной осведомленности. К ним относится и контрольный блок (справа) командира. который среди прочих функций отвечает за стрельбу программируемым универсальным осколочно-фугасным снарядом Rheinmetall DM11.
Источник: Военное обозрение

Компания Saab предоставит новое программное обеспечение и оборудование для лазерных симуляторов ВТ 46 по подготовке экипажей танков Leopard, бронемашин Fennek, Marder и Wiesel немецкой армии. Новый стандарт для лазерных кодов SISO будет реализован при обновлении тренажеров. Это означает, что немецкая армия будет взаимодействовать с большинством армий европейских стран. Количество многонациональных учений растет, и поэтому все больше стран выбирают стандарт SISO - в ближайшем будущем в Европе будет 12 стран, использующих новый стандарт.

"Характер ситуации в области безопасности в Европе заключается в том, что все больше и больше наших клиентов подчеркивают, что интероперабельность чрезвычайно важна для проведения многонациональных маневров высокого уровня. У нас долгое и очень хорошее сотрудничество с немецким клиентом, и этот заказ укрепляет наши отношения и присутствие Saab в Германии", говорит Аза Тегстром, руководитель подразделения по обучению и симуляторам в бизнес-отделении компании Saab Dynamics.

"Немецкая армия с 1985 года использует лазерный тренажер BT 46, и за эти годы мы поставляли оборудование в больших количествах. Это проверенная симуляторная система для артиллерийской подготовки экипажей, использующих разное оружие, а также для создания реалистичных тактических боевых сценариев в поле", говорит Гёрген Йоханссон, глава бизнес-отделения Saab Dynamics.

Система BT 46 поставляется в более чем 20 стран – количество тренажеров для боевых машин достигло более 7000 единиц в более чем 100 вариантах.
10.01.2018
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принадлежат Военный паритет
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Германия
Компании
SAAB
Проекты
Военные учения

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