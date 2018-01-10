"Пума" и дальше будет помогать и войскам, и людям



Вертолет Puma HC Mk2.

Источник: militaryparitet.com Вертолет Puma HC Mk2.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 10 янв. 2018 – Министерство обороны Великобритании сообщило о контракте на сумму 100 млн ф.ст. (135 млн долл США) на техническую поддержку вертолетов Puma HC Mk2 ВВС в период до марта 2022 года.

Сделка обеспечит работой около 25 рабочих мест в компании Airbus Helicopters UK Ltd в Оксфордшире и на базе ВВС Бенсон. Контракт позволит поддерживать работоспособность парка вертолетов, который используется для поддержки наземных войск на поле боя, а также активно применяется для ликвидации последствий разного рода аварий и стихийных бедствий.

"Эти инвестиции в размере 100 миллионов фунтов стерлингов позволят нашим вертолетам типа Puma продолжить транспортировку британских войск и грузов на линию фронта, что поможет нам быстро обеспечить жизненно важную поддержку в быстро меняющихся ситуациях. Контракт является частью нашего массивного плана перевооружения на сумму 178 млрд ф.ст. (240 млрд долл США) и жизненно необходим для реагирования на глобальные угрозы и обеспечения рабочих мест в компании Airbus", заявил замминистра обороны по закупкам Харриетт Болдуин.

Контракт призван в конечном итоге оказывать техническое обеспечение практически до тех пор, пока парк Puma HC Mk2 не будет выведен из эксплуатации (вывод запланирован на март 2025 года).

Puma HC Mk2 стал первым британским вертолетом, который был развернут в Карибском бассейне для выполнения гуманитарной помощи островам, опустошенным ураганом "Ирма" в сентябре 2017 года. Благодаря быстрому развертыванию вертолеты оперативно предоставили помощь людям, которые потеряли свои жилища. С 2015 года машины были развернуты в Афганистане в рамках вклада Великобритании в миссию НАТО под названием "Оперативная поддержка".