МиГ-29К и "Грипен-М" отклонены Индией
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Момент прохода истребителя МиГ-29К ВМС Индии над авианосцем USS Nimitz ВМС США, 17 июля 2017.
Источник: Tejas-India's MRCA
"Военный Паритет", 10 янв. 2018 – Согласно последним сообщениям индийских СМИ, шведская корпорация Saab и российская РСК МиГ были проинформированы индийским военно-морским флотом о том, что их "уважаемые предложения" соответственно Gripen M (Maritime) и MиГ-29K отклонены тендерной комиссией.
ВМС Индии проведут официальные переговоры с оставшимися двумя претендентами Boeing и Dassault (соответственно F-18E/F и Rafale M), а также вскоре запросят дополнительные технические детали и официальное предложение. Как Boeing, так и Dassault подтвердили, что их самолеты могут эксплуатироваться на обоих индийских авианосцах без каких-либо конструктивных изменений.
ВМС Индии попросят обоих поставщиков передать данные моделирования, по которым будет доказана совместимость с индийскими авианосцами. Вероятно, скоро технические команды от обеих компаний прибудут в Индию.
INS Vikrant, который является пока первым авианосцем, построенным в Индии, будет введен в состав флота к 2020 году. В заявлении ВМС Индии, опубликованном в прошлом году, было предложено приобрести 57 палубных истребителей, которые могут эксплуатироваться в режиме укороченного (трамплинного) взлета с посадкой на аэрофинишер (Short Take-Off But Arrested Recovery - STOBAR).
Компания Lockheed Martin, которая также получила запрос от Индии, решила не участвовать в тендере со своим F-35.
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10.01.2018
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