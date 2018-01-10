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МиГ-29К и "Грипен-М" отклонены Индией

11.01.2018 Военный паритет 228 0
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МиГ-29К
Момент прохода истребителя МиГ-29К ВМС Индии над авианосцем USS Nimitz ВМС США, 17 июля 2017.
Источник: Tejas-India's MRCA

"Военный Паритет", 10 янв. 2018 – Согласно последним сообщениям индийских СМИ, шведская корпорация Saab и российская РСК МиГ были проинформированы индийским военно-морским флотом о том, что их "уважаемые предложения" соответственно Gripen M (Maritime) и MиГ-29K отклонены тендерной комиссией.

ВМС Индии проведут официальные переговоры с оставшимися двумя претендентами Boeing и Dassault (соответственно F-18E/F и Rafale M), а также вскоре запросят дополнительные технические детали и официальное предложение. Как Boeing, так и Dassault подтвердили, что их самолеты могут эксплуатироваться на обоих индийских авианосцах без каких-либо конструктивных изменений.

ВМС Индии попросят обоих поставщиков передать данные моделирования, по которым будет доказана совместимость с индийскими авианосцами. Вероятно, скоро технические команды от обеих компаний прибудут в Индию.

INS Vikrant, который является пока первым авианосцем, построенным в Индии, будет введен в состав флота к 2020 году. В заявлении ВМС Индии, опубликованном в прошлом году, было предложено приобрести 57 палубных истребителей, которые могут эксплуатироваться в режиме укороченного (трамплинного) взлета с посадкой на аэрофинишер (Short Take-Off But Arrested Recovery - STOBAR).

Компания Lockheed Martin, которая также получила запрос от Индии, решила не участвовать в тендере со своим F-35.
10.01.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Швеция
Продукция
F-18
F-35
Gripen NG
Rafale
МиГ-29К
Компании
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
МиГ РСК
Проекты
2020-й год
Авианосец

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