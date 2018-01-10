Роботы и военная промышленность Китая



Оперативно-тактическая ракета М20 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как "Первая Академия") в экспозиции авиасалона Airshow China 2016 в Чжухае, ноябрь 2016 года. На первых двух снимках на заднем плане видны ракеты А100, A200 и А300 разработки CALT.

Источник: www.eastpendulum.com Оперативно-тактическая ракета М20 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как "Первая Академия") в экспозиции авиасалона Airshow China 2016 в Чжухае, ноябрь 2016 года. На первых двух снимках на заднем плане видны ракеты А100, A200 и А300 разработки CALT.Источник: www.eastpendulum.com

"Военный Паритет", 10 янв. 2018 – Без всякого сомнения, человечество стоит перед масштабным наступлением роботов в промышленность, сообщает китайский источник sohu.com 5 января.

В 2016 начался бурный всплеск интереса к искусственному интеллекту, когда "собакообразный" робот Alpha Dog компании Google поразил воображение людей. По мнению специалистов Оксфордского университета, в ближайшие 20 лет около 47% рабочих мест в США будет подергаться риску замены роботами.

"Мировая фабрика Китай" также сталкивается с этим фактором, считается, что 77% рабочих мест столкнется с "высоким уровнем автоматизации". Означает ли это, что 77% рабочих мест будут замещены роботами и Китай будет "приветствовать волну безработицы"? Не все так просто.

За последние 10 лет производство роботов в Китае развивалось быстро как по количеству, так и по продвинутости применяемых технологий. Их количество достигло 49 на 1 млн рабочих мест. В 2015 году роботов (роботизированных комплексов) на заводах уже было 65 тыс штук. Количество "заводов-роботов" достигло 4235, они находятся в 42 "индустриальных парках".

Роботы вошли и в военную промышленность Китая. По словам одного из источников, в ближайшие 10 лет роботы могут удвоить производство бомб и снарядов в стране. Главный научный сотрудник китайской программы "высокопроизводительной системы интеллектуального производства оружия" Сюй Чжиган (Xu Zhigang) говорит, что уже сейчас около четверти традиционных станков по производству боеприпасов заменили "умные машины".

Роботы с чувствительными сенсорами и высокоточными приводами могут собирать различные виды взрывчатых веществ, снаряды, бомбы и ракеты. Они также могут собирать более сложные виды, такие как управляемые авиабомбы, оснащенных компьютерными чипами и датчиками для высокоточного поражения цели. Производительность этого оборудования в пять раз выше, чем у среднего рабочего. После того как в ближайшие 10 лет все китайские заводы по производству боеприпасов будут модернизированы и преобразованы, общий рост производительности составит "минимум 100-200%".

Сюй Чжиган говорит, что это не означает, что Китай готовится к войне. На одной из линий по сборке бомб было занято 100 человек, после роботизации осталось всего три человека. Работники находятся за бронированной перегородкой – один контролирует производственный процесс через консоль, остальные двое контролируют роботов. Эти устройства, создающие бомбы, во многом отличаются от традиционных промышленных роботов. Например, их роботизированная рука "может подавать энергию из сжатого воздуха вместо двигателя, чтобы избежать статического электричества". Но все-таки существует большой риск – даже небольшая искра может превратить завод в кратер. Поэтому важен контроль и еще раз контроль со стороны человека.

Чтобы в полном объеме овладеть навыками сложного производственного процесса, рабочему требуется несколько лет. Роботам нужна только программа и они никогда не устают и могут безостановочно работать несколько месяцев до небольшой профилактики.

В настоящее время самими развитыми в производстве и использовании промышленных роботов являются США, Германия, Япония и Южная Корея. В 2015 году на 1 млн рабочих мест в мире среднем приходилось 69 роботов, а в Южной Корее, Японии и Германии соответственно 531, 305 и 301. Плотность применения промышленных роботов в Китае в семь раз уступает Японии (по США почему-то нет данных – прим. ВП).

Так будет ли нашествие роботов угрожать рабочим местам? Более 200 лет назад в Великобритании были изобретены паровые и текстильные машины, и многим показалось, что они отберут работу у людей. Большое количество рабочих присоединилось к т.н. лютеранскому движению и начали громить машины. Позже это движение было названо "лютеранской ошибкой". И сейчас никакие преграды не могут остановить применение промышленных роботов, но здесь будет другой фактор – роботы будут создавать более сложные рабочие места для людей и повысят безопасность труда на заводах. Роботы высвободят талант человека и он сможет найти применение своему интеллекту в более высоких сферах, пишет китайский источник.