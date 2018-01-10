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Испытания американской замены двигателя РД-180 показали на видео

11.01.2018 Lenta.ru 163 0
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Двигатель BE-4
Двигатель BE-4 в транспортной стойке.
Источник: twitter.com

Американская компания Blue Origin провела удачные испытания ракетного двигателя BE-4. Видео тестов опубликовано в Twitter.



Как отметили в компании, в ходе последнего испытания были превышены цели по удельному импульсу.

"Мы продолжаем упражняться в глубоком дросселировании нашего полномасштабного BE-4, способного развивать тягу 2,4 тысячи килоньютонов на уровне моря", — добавили в Blue Origin.

Ранее огневые испытания BE-4 состоялись в октябре 2017 года. Производство ракетных двигателей планируется развернуть в Алабаме.

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan, замену носителя Atlas 5, разрабатываемую альянсом ULA (United Launch Alliance), совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5, производимый российским "Энергомашем". В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. BlueOrigin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.
10.01.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
New Glenn
РД-180
Компании
Blue Origin
Boeing
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
Vulcan РН

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