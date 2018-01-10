США создадут ядерную боеголовку для сдерживания России
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Подводный пуск ракеты Trident.
Источник: army.mil
США решили ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку. Такие меры Вашингтон планирует принять для сдерживания России от использования тактических снарядов на Ближнем Востоке, сообщает The Guardian.
Как объяснил изданию бывший специальный помощник Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал, Пентагон опирается на новую ядерную доктрину, им же и подготовленную. Согласно документу, боеголовками оснастят модифицированные ракеты Trident D5, которые запускают с подводных лодок.
Доктрина расширяет возможности для использования США ядерного оружия. К примеру, это может быть ответом на неядерную атаку, которая привела к массовым жертвам или уничтожила важные объекты инфраструктуры. Ожидается, что документ будет опубликован в конце января.
"Это довольно хороший, умеренный, но сильный язык, который дает понять, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к многочисленным последствиям для них", — сказал Вулфстал.
Сторонники контроля над вооружением выразили тревогу по поводу такого решения. По их утверждениям, это делает ядерную войну еще более вероятной, особенно учитывая нестабильный характер президента Дональда Трампа.
В ноябре сообщалось, что США планируют выделить на модернизацию и поддержание ядерного оружия до 2046 года около 1,2 триллиона долларов, что на 20 процентов больше, чем намечалось раньше.
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10.01.2018
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