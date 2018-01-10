Европа отказалась от главного конкурента "Протона"



Старт ракеты Ariane 5.

Источник: P Baudon / ESA / AP Старт ракеты Ariane 5.Источник: P Baudon / ESA / AP

Завершено формирование портфеля заказов на пуски единственной действующей европейской тяжелой ракеты Ariane 5. После производства последней партии из 10 таких носителей он выйдет из эксплуатации, сообщает BBC News.

Издание ссылается на слова генерального директора консорциума ArianeGroup Алена Шармо, который заявил, что получение портфеля заказов на пусковые услуги, предполагающие старт 10 ракет Ariane 5, достаточно для быстрого внедрения на рынок носителя Ariane 6.

Производство 10 Ariane 5 предполагает поступление европейским предприятиям более миллиарда евро. Новый носитель должен быть запущен не позднее середины 2020 года, полный отказ от старого запланирован на 2023-й.

Разработка Ariane 6, который окажется дешевле предшественника, вызвана необходимостью конкурировать со SpaceX на рынке коммерческих пусков. До завершения эксплуатации Ariane 5 должна стартовать еще 23 раза (с учетом портфеля на запуск 10 последних ракет).

Первый пуск Ariane 5 состоялся в 1996 году, к настоящему времени из 94 ее стартов 2 считаются неудачными и 2 — частично удачными. Неполадки произошли в первые шесть лет эксплуатации носителя, все последние 82 пуска признаны успешными. Ее конкурентами на рынке коммерческих пусков считается российский "Протон-М", а также американские Falcon 9 и Atlas 5.

Контракт на разработку Ariane 6 подписан в 2015 году, окончательный дизайн нового носителя определен в 2016 году. В создании ракеты участвуют аэрокосмические компании ASL (Airbus Safran Launchers) и ELV (Ensemble de Lancement Vega), в развертывании стартовой площадки — CNES (Centre National d'tudes Spatiales — французский Национальный центр космических исследований).

Стоимость работ по созданию ракеты оценивается в 3,6 миллиарда евро. Основной вклад в проект вносит Франция — ее участие составит 52 процента. На втором месте Германия с 22 процентами.

Тяжелый носитель Ariane 6 планируется производить в двух модульных конфигурациях: A62 (с двумя твердотопливными ускорителями от легкой ракеты Vega, для вывода на геопереходную орбиту полезной нагрузки до пяти тонн) и A64 (с четырьмя ускорителями, для грузов до 10,5 тонны). Также для него создается многоразовый двигатель Prometheus. Испытание агрегата предполагается проводить при помощи демонстратора Callisto, отмечает Space News.