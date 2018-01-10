Европа отказалась от главного конкурента "Протона"
|
|
Старт ракеты Ariane 5.
Источник: P Baudon / ESA / AP
Завершено формирование портфеля заказов на пуски единственной действующей европейской тяжелой ракеты Ariane 5. После производства последней партии из 10 таких носителей он выйдет из эксплуатации, сообщает BBC News.
Издание ссылается на слова генерального директора консорциума ArianeGroup Алена Шармо, который заявил, что получение портфеля заказов на пусковые услуги, предполагающие старт 10 ракет Ariane 5, достаточно для быстрого внедрения на рынок носителя Ariane 6.
Производство 10 Ariane 5 предполагает поступление европейским предприятиям более миллиарда евро. Новый носитель должен быть запущен не позднее середины 2020 года, полный отказ от старого запланирован на 2023-й.
Разработка Ariane 6, который окажется дешевле предшественника, вызвана необходимостью конкурировать со SpaceX на рынке коммерческих пусков. До завершения эксплуатации Ariane 5 должна стартовать еще 23 раза (с учетом портфеля на запуск 10 последних ракет).
Первый пуск Ariane 5 состоялся в 1996 году, к настоящему времени из 94 ее стартов 2 считаются неудачными и 2 — частично удачными. Неполадки произошли в первые шесть лет эксплуатации носителя, все последние 82 пуска признаны успешными. Ее конкурентами на рынке коммерческих пусков считается российский "Протон-М", а также американские Falcon 9 и Atlas 5.
Контракт на разработку Ariane 6 подписан в 2015 году, окончательный дизайн нового носителя определен в 2016 году. В создании ракеты участвуют аэрокосмические компании ASL (Airbus Safran Launchers) и ELV (Ensemble de Lancement Vega), в развертывании стартовой площадки — CNES (Centre National d'tudes Spatiales — французский Национальный центр космических исследований).
Стоимость работ по созданию ракеты оценивается в 3,6 миллиарда евро. Основной вклад в проект вносит Франция — ее участие составит 52 процента. На втором месте Германия с 22 процентами.
Тяжелый носитель Ariane 6 планируется производить в двух модульных конфигурациях: A62 (с двумя твердотопливными ускорителями от легкой ракеты Vega, для вывода на геопереходную орбиту полезной нагрузки до пяти тонн) и A64 (с четырьмя ускорителями, для грузов до 10,5 тонны). Также для него создается многоразовый двигатель Prometheus. Испытание агрегата предполагается проводить при помощи демонстратора Callisto, отмечает Space News.
|
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.06.2016 Михаил Воеводин: санкции никак не сказались на титановых проектах России
13.08.2015 ЕКА вместе с Airbus создаст конкурента «Ангары»
28.10.2016 ЕС инвестирует €12 млрд в разработку ракет-носителей для уменьшения зависимости от России
22.09.2016 "ESA планирует сотрудничать с Россией в освоении Луны"
24.05.2016 Компании Airbus Group и Safran создали совместное предприятие для разработки ракет-носителей
26.06.2014 Airbus и Safran заключили договор на совместное производство ракет-носителей
30.10.2017 Топливо для "Протонов" предложили запретить во всем мире
20.09.2017 Веселые поминки