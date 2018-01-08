В США создали неуязвимый гиперзвуковой беспилотник



Предполагаемое изображение беспилотника SR-72.

Источник: aviationweek.com Предполагаемое изображение беспилотника SR-72.Источник: aviationweek.com

Вице-президент подразделения Lockheed Martin Джек О'Баннион, выступая 8 января на конференции AIAA SciTech 2018 в городе Киссимми (штат Флорида, США), проговорился о завершении создания гиперзвукового беспилотника SR-72. На это в Twitter обратил внимание журналист FlightGlobal Стивен Тримбл.

На научно-технологическом форуме, организованном Американским институтом аэронавтики и астронавтики, О'Баннион показал слайд с SR-72 и заявил, что "без цифровой трансформации самолет, который вы видите, не мог быть сделан". Из этого следует, что Lockheed Martin завершила разработку гиперзвукового беспилотника. Запись прямой трансляции доступна в сети, высказывание вице-президента подразделения Advanced Development Programs можно услышать на 59-й минуте записи.

В сентябре 2017 года вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке, проходившем в городе Форт-Уэрт (штат Техас), заявил, что США "находятся на пороге гиперзвуковой революции". Aviation Week связало слова менеджера с испытаниями прототипа SR-72, прошедшими в конце июля 2017 года на полигоне в городе Палмдейл (штат Калифорния), где находится штаб-квартира команды Advanced Development Programs (называемой также Skunk Works).

Согласно планам Lockheed Martin, перспективный гиперзвуковой беспилотник будет способен летать на скоростях от нуля до шести чисел Маха (до 6,9 тысячи километров в час). По своим размерам полномасштабный SR-72 должен быть сравним с SR-71. Считается, что перспективный беспилотник может использоваться для разведки, высокая скорость аппарата не позволит противнику перехватить его.

Полномасштабную рабочую версию SR-72 планировалось создать до конца 2020 года.

К настоящему времени рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете принадлежит американскому разведывательному самолету SR-71 Blackbird, снятому с вооружения в 1998 году.

Разработки гиперзвуковых летательных беспилотников также ведутся в Китае и России.