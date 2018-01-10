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Новосибирский завод искусственного волокна возглавил Рустам Исмайлов

10.01.2018 АО "НПК "ТехМаш" 140 0
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Исмайлов Рустам
Генеральный директор АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Исмайлов Рустам Исмайлович.
Источник: http://www.elektrokabel.ru/

АО «Новосибирский завод искусственного волокна», входящее в Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех», возглавил Исмайлов Рустам Исмайлович, ранее занимавший должность заместителя генерального директора холдинга «Технодинамика».


«Задачи, поставленные перед Рустамом Исмайловым, предполагают проведение модернизации производственных мощностей и внедрение современных комплексных методов управления предприятием. В соответствии с утвержденной стратегией развития Госкорпорации «Ростех», помимо контроля за безусловным исполнением государственного оборонного заказа, Рустам Исмайлов должен будет расширить линейку и нарастить объем выпускаемой продукции гражданского назначения производимой предприятием» - отметил Владимир Николаевич Лепин, генеральный директор Концерна «Техмаш».


Рустам Исмайлович Исмайлов родился 9 июля 1984 года в городе Москва. Окончил Московский государственный институт международных отношений (У) МИД РФ. Трудовой путь начал в нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». С 2013 года работал заместителем генерального директора акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», а затем был назначен генеральным директором акционерного общества «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности». Имеет ряд государственных и ведомственных наград, в том числе удостоен Благодарности Президента Российской Федерации (Распоряжение от 24.08.2016 года).


«Руководством Концерна «Техмаш» перед нами поставлены более чем амбициозные задачи. Текущее состояние производственных мощностей предприятия, сплоченный и профессиональный коллектив позволяют уверенно взяться за исполнение среднесрочных планов и начать долгосрочное планирование развития предприятия. Я благодарю руководство за оказанное доверие» - сказал Рустам Исмайлов.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Технодинамика
Проекты
Гособоронзаказ

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