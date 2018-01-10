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Ансамбль песни и пляски Балтийского флота даст концерты во Франции

11.01.2018 ТАСС 108 0
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Ансамбль песни и пляски Балтийского флота
Ансамбль песни и пляски Балтийского флота.
Источник: Day-off39.ru

Коллектив подготовил программу, посвященную истории российского флота, гастроли продлятся до 16 января

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Балтийского флота в январе выступит в Париже на сцене театра "Фоли-Бержер". Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"Ансамбль песни и пляски Балтийского флота с 12 января начнет гастрольное турне по Франции. Флотские артисты дадут концерты в двух городах: Эгден и в Париже на сцене театра "Фоли-Бержер", - говорится в сообщении.

Гастроли продлятся до 16 января.

Коллектив приготовил новую программу, посвященную истории российского флота. В ней песни, посвященные вехам в истории Военно-морского флота России с начала XX века.

В июне 2017 года артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота выступили в Польше, собрав полные залы в городах Буско-Здруе, Рыбнике, Сосновце и Тчеве.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Польша
Россия
Франция
Проекты
БФ

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