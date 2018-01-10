По госпрограмме вооружений "происходит финализация" согласований - Песков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin
Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент пока не подписал государственную программу вооружений, но процесс ее согласования фактически завершен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Соответствующий вопрос был задан Д.Пескову в ходе общения с журналистами в среду.
"Нет, еще не подписал", - сказал Д.Песков. Он напомнил, что глава государства провел серию совещаний по ГПВ, касающихся различных ведомств, в том числе Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС.
"Происходит финализация согласований всех позиций всех соответствующих ведомств. Процесс фактически завершен", - сказал Д.Песков.
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10.01.2018
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