По госпрограмме вооружений "происходит финализация" согласований - Песков



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент пока не подписал государственную программу вооружений, но процесс ее согласования фактически завершен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующий вопрос был задан Д.Пескову в ходе общения с журналистами в среду.

"Нет, еще не подписал", - сказал Д.Песков. Он напомнил, что глава государства провел серию совещаний по ГПВ, касающихся различных ведомств, в том числе Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС.

"Происходит финализация согласований всех позиций всех соответствующих ведомств. Процесс фактически завершен", - сказал Д.Песков.