Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Росгвардии рассчитывают на внедрение в ближайшие годы разработок военнослужащих научной роты

11.01.2018 Интерфакс-АВН 161 0
0
Понравилась новость?
 0
Росгвардия
Образцы военной формы, предлагаемые для военнослужащих Росгвардии.
Источник: Анна Романцева/ТАСС

Реутов (Московская область). 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработки военнослужащих научной роты Росгвардии в течение двух лет могут начать использоваться в ведомстве, сообщил журналистам первый заместитель директора ведомства, начальник Главного штаба генерал-полковник Сергей Ченчик.

"Есть две-три работы, которые могут к концу следующего года быть использованы для выполнения служебно-боевых задач войск Национальной гвардии. Одна-две задачи могут быть в техническом плане и одна-две задачи - в гуманитарном", - сказал С.Ченчик.

По его словам, привлечение молодых научных специалистов связано с расширением спектра задач, поставленных перед ведомством.

"Здесь есть и журналисты, и психологи, есть специалисты гуманитарного профиля, которые занимаются своим направлением деятельности, и есть ребята-технари, которые работают над повышением технического потенциала войск", - отметил генерал-полковник.

Первый замдиректора ведомства также сообщил, что в Росгвардии намерены в течение года наблюдать за работой научной роты и по итогам принять решение о ее дальнейших планах, а также о создании подобных подразделений в регионах.

Первый набор в научную роту Росгвардии был организован в ходе осеннего призыва 2017 года. Первые 10 военнослужащих приняли присягу в ноябре прошлого года. Рота входит в состав Центра инженерно-техническго обеспечения войск Национальной гвардии в подмосковном Реутове. Планируется, что после окончания службы военнослужащие смогут продолжить службу по контракту на должностях научных сотрудников в образовательных и научных организациях Росгвардии.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росгвардия
Проекты
Научная рота

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 07:49
  • 139
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 11.01 07:42
  • 1
Сирия: ПТУР "Метис М" смог уничтожить "сверхзащищенный" Т-72
  • 11.01 07:38
  • 30
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 11.01 07:35
  • 134
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 11.01 07:15
  • 7
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 11.01 07:01
  • 1
"Космотрас" и американская Planet договорились о запуске 12 спутников на "Союзе-2"
  • 11.01 06:59
  • 42
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 11.01 06:59
  • 7
Вижу только один путь освобождения Донбасса — командир батареи самого страшного оружия в АТО
  • 11.01 06:04
  • 39
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 11.01 05:11
  • 6
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 11.01 03:09
  • 1
Гранатомет АГС-40 "Балкан" пойдет в войска в 2018 году
  • 11.01 02:21
  • 3
«Ильюшин» в погоне за Р-8 «Посейдон»
  • 11.01 02:04
  • 5
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 23:52
  • 5932
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.01 19:57
  • 10
Российскую ОС Astra Linux невозможно взломать, заявил эксперт
другие обсуждаемые темы