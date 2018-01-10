В Росгвардии рассчитывают на внедрение в ближайшие годы разработок военнослужащих научной роты



Образцы военной формы, предлагаемые для военнослужащих Росгвардии.

Источник: Анна Романцева/ТАСС Образцы военной формы, предлагаемые для военнослужащих Росгвардии.Источник: Анна Романцева/ТАСС

Реутов (Московская область). 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработки военнослужащих научной роты Росгвардии в течение двух лет могут начать использоваться в ведомстве, сообщил журналистам первый заместитель директора ведомства, начальник Главного штаба генерал-полковник Сергей Ченчик.

"Есть две-три работы, которые могут к концу следующего года быть использованы для выполнения служебно-боевых задач войск Национальной гвардии. Одна-две задачи могут быть в техническом плане и одна-две задачи - в гуманитарном", - сказал С.Ченчик.

По его словам, привлечение молодых научных специалистов связано с расширением спектра задач, поставленных перед ведомством.

"Здесь есть и журналисты, и психологи, есть специалисты гуманитарного профиля, которые занимаются своим направлением деятельности, и есть ребята-технари, которые работают над повышением технического потенциала войск", - отметил генерал-полковник.

Первый замдиректора ведомства также сообщил, что в Росгвардии намерены в течение года наблюдать за работой научной роты и по итогам принять решение о ее дальнейших планах, а также о создании подобных подразделений в регионах.

Первый набор в научную роту Росгвардии был организован в ходе осеннего призыва 2017 года. Первые 10 военнослужащих приняли присягу в ноябре прошлого года. Рота входит в состав Центра инженерно-техническго обеспечения войск Национальной гвардии в подмосковном Реутове. Планируется, что после окончания службы военнослужащие смогут продолжить службу по контракту на должностях научных сотрудников в образовательных и научных организациях Росгвардии.