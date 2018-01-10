Автобусы НЕФАЗ для южной столицы России



Низкопольный автобус НЕФАЗ 5299-40-51 на газовом топливе.

Источник: https://avtospravochnaya.com/ Низкопольный автобус НЕФАЗ 5299-40-51 на газовом топливе.Источник: https://avtospravochnaya.com/

Партия низкопольных автобусов НЕФАЗ с газовым двигателем поставлена в Ростов-на-Дону.

Город приобрёл 25 низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-51 большой вместимости на газовом топливе. Новые автобусы начнут обслуживать маршруты города в ближайшее время. Ростовчане смогут лично оценить комфорт и качество новой техники. «Ростов-на-Дону продолжает курс на приобретение экологически чистого, безопасного и экономичного транспорта. Город динамично развивается и транспортное направление – одно из приоритетных для нас», – отметил глава администрации города Виталий Кушнарев на церемонии передачи автотехники.

Пассажировместимость автобуса НЕФАЗ-5299 – 100 человек, в том числе 28 мест для сидения. Автобусы оснащены кондиционерами, отопителями, противоскользящим покрытием пола, маршрутоуказателями, автоматической системой распознавания остановок, а также видеокамерами с возможностью удалённого онлайн-просмотра.

Это первая поставка пассажирских автобусов НЕФАЗ в город Ростов-на-Дону. В марте 2018 года будет приобретено дополнительно 100 новых единиц современного общественного транспорта.

Поставщиком автобусов выступило ООО «ГРИФОН», официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Южном федеральном округе.