Автобусы НЕФАЗ для южной столицы России
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Низкопольный автобус НЕФАЗ 5299-40-51 на газовом топливе.
Источник: https://avtospravochnaya.com/
Партия низкопольных автобусов НЕФАЗ с газовым двигателем поставлена в Ростов-на-Дону.
Город приобрёл 25 низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-51 большой вместимости на газовом топливе. Новые автобусы начнут обслуживать маршруты города в ближайшее время. Ростовчане смогут лично оценить комфорт и качество новой техники. «Ростов-на-Дону продолжает курс на приобретение экологически чистого, безопасного и экономичного транспорта. Город динамично развивается и транспортное направление – одно из приоритетных для нас», – отметил глава администрации города Виталий Кушнарев на церемонии передачи автотехники.
Пассажировместимость автобуса НЕФАЗ-5299 – 100 человек, в том числе 28 мест для сидения. Автобусы оснащены кондиционерами, отопителями, противоскользящим покрытием пола, маршрутоуказателями, автоматической системой распознавания остановок, а также видеокамерами с возможностью удалённого онлайн-просмотра.
Это первая поставка пассажирских автобусов НЕФАЗ в город Ростов-на-Дону. В марте 2018 года будет приобретено дополнительно 100 новых единиц современного общественного транспорта.
Поставщиком автобусов выступило ООО «ГРИФОН», официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Южном федеральном округе.
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10.01.2018
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