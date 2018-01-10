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Автобусы НЕФАЗ для южной столицы России

10.01.2018 ПАО "КАМАЗ" 167 0
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НЕФАЗ 5299-40-51
Низкопольный автобус НЕФАЗ 5299-40-51 на газовом топливе.
Источник: https://avtospravochnaya.com/

Партия низкопольных автобусов НЕФАЗ с газовым двигателем поставлена в Ростов-на-Дону.


Город приобрёл 25 низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-51 большой вместимости на газовом топливе. Новые автобусы начнут обслуживать маршруты города в ближайшее время. Ростовчане смогут лично оценить комфорт и качество новой техники. «Ростов-на-Дону продолжает курс на приобретение экологически чистого, безопасного и экономичного транспорта. Город динамично развивается и транспортное направление – одно из приоритетных для нас», – отметил глава администрации города Виталий Кушнарев на церемонии передачи автотехники.


Пассажировместимость автобуса НЕФАЗ-5299 – 100 человек, в том числе 28 мест для сидения. Автобусы оснащены кондиционерами, отопителями, противоскользящим покрытием пола, маршрутоуказателями, автоматической системой распознавания остановок, а также видеокамерами с возможностью удалённого онлайн-просмотра.


Это первая поставка пассажирских автобусов НЕФАЗ в город Ростов-на-Дону. В марте 2018 года будет приобретено дополнительно 100 новых единиц современного общественного транспорта.


Поставщиком автобусов выступило ООО «ГРИФОН», официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Южном федеральном округе.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ

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