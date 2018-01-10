Российский рельсотрон вышел на новый уровень



Экспериментальная отечественная электромагнитная пушка в лаборатории Шатурского филиала ОИВТ.

Источник: ТАСС/Сергей Савостьянов Экспериментальная отечественная электромагнитная пушка в лаборатории Шатурского филиала ОИВТ.Источник: ТАСС/Сергей Савостьянов

Экспериментальная отечественная электромагнитная пушка стала в шесть раз мощнее

Российским ученым удалось освоить технологии, которые в будущем позволят вооружить армию электромагнитными пушками. Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН нашли способ в шесть раз увеличить мощность плазменного рельсотрона. С помощью электромагнитного поля такая система разгоняет метательные снаряды до околокосмических скоростей. При этом даже небольшой объект наделяется огромной разрушительной силой. По оценке экспертов, исследования академического института в перспективе можно будет использовать для создания оружия.

Как рассказал "Известиям" заведующий лабораторией Шатурского филиала ОИВТ Владимир Полищук, ученые и инженеры сумели сконструировать и построить новый ёмкостный накопитель. Его мощность достаточна для разгона тел массой 100 г до скоростей свыше 3 км/с.

— За два года энерговооруженность установки в Шатуре увеличилась в шесть раз — с 0,8 мегаджоуля до 4,8, — сказал Владимир Полищук. — Подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость.

В Шатурском филиале ОИВТ используют плазменные рельсотроны, которые представляются ученым наиболее перспективными. В такой установке разгоняемый объект движется между параллельными электродами — рельсами, по которым пропущен ток. При этом ток протекает по плазме, толкающей "снаряд".

— В системах с твердой, а не плазменной перемычкой при скорости 1,5–2 км/с эффективность ускорения резко снижается. Рекордные скорости для рельсотронов этого типа не превышают 3 км/с. При максимальных скоростях ресурс канала ускорителя составляет от одного до трех выстрелов, — сказал Владимир Полищук.

Системы с плазменным поршнем позволяют получать скорости метания на уровне 6 км/с при массе "ударника" порядка 1 г. Считается, что в плазменных рельсотронах можно получить скорость метания в 10–12 км/с. Но пока что значения этого показателя ограничены возможностями доступных технологий изготовления канала, который должен выдерживать колоссальные тепловые и динамические нагрузки.

— Скорости свыше 7 км/с откроют возможности исследования свойств веществ при экстремальных параметрах, получения новых материалов, — пояснил Владимир Полищук.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал "Известиям", что в США активно изучается возможность боевого применения рельсотронов, но там военные разработки ведутся в основном в области неплазменных электромагнитных пушек.

— В США рельсовые ускорители с твердой, а не плазменной перемычкой уже используются в качестве катапульты для запуска самолетов с авианосца. Недавно была испытана электромагнитная пушка, которая обеспечивает скорость 2,5 км/с для снарядов массой 10–20 кг, — отметил Алексей Леонков. — Исследования плазменных систем проводятся в США в меньшем масштабе. Впрочем, сообщалось об экспериментах, когда из рельсотрона выстреливался сгусток плазмы со скоростью 100 км/с. В случае успешного решения технических проблем такие плазменные объекты смогут, например, выводить из строя радиоэлектронные системы спутников.

Предполагается, что рельсотроны станут электромагнитной артиллерией будущего. Например, установленные на кораблях системы смогут обстреливать объекты на дистанции 300–400 км и даже поражать цели на околоземной орбите.

Сергей Вальченко, Николай Сурков