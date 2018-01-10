В Подмосковье начала работу первая научная рота Росгвардии
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Военнослужащие Росгвардии.
Источник: FLB.ru
РЕУТОВ (Московская область), 10 янв - РИА Новости. Научные роты Росгвардии могут появиться в других регионах России, сообщил журналистам первый заместитель директора Росгвардии Сергей Ченчик.
В среду в военной части Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации в подмосковном Реутове начала свою работу первая научная рота Росгвардии, состоящая из молодых учёных, призванных на службу в армию.
"Да, у нас такие намерения есть, и в регионах, безусловно, мы если и будем создавать такие подразделения, а скорее всего мы их будем создавать, то будем их создавать по территориальному принципу", - сказал Ченчик, отвечая на вопрос о возможном образовании научных рот в регионах.
По его словам, территориальный принцип позволит "не отрывать" молодых учёных от университетов, где они начали вести свои научные разработки.
"У нас здесь есть и журналисты, и психологи, есть и специалисты гуманитарного профиля, есть и ребята-"технари". Нам интересно развивать и то и другое", - добавил Ченчик.
Как рассказал первый заместитель директора ведомства, у разработок есть хороший потенциал: первые работы технического и гуманитарного плана могут появиться на вооружении Росгвардии уже в конце будущего года. Их назначение и суть Ченчик не раскрыл.
Первый набор военнослужащих в научную роту Росгвардии был организован в ходе осеннего призыва 2017 года. В ноябре 2017 года первые 10 военнослужащих, призванные из различных городов России, приняли военную присягу.
Кандидаты в научную роту Росгвардии отбираются по конкурсу. Здесь могут служить выпускники российских вузов, "достигшие особых успехов в научной деятельности".
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10.01.2018
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