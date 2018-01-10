Глава Astrobotic: в ближайшем будущем человек вернется на Луну



Джон Торнтон.

Источник: © Rahav Segev/WireImage/Getty Images Джон Торнтон.Источник: © Rahav Segev/WireImage/Getty Images

Частные американские компании рассчитывают вскоре начать регулярные непилотируемые полеты на Луну, используя собственные модули, предназначенные для совершения мягких посадок. Moon Express, базирующаяся на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, планирует осуществить первую такую миссию уже в текущем году. А ее конкурент — фирма Astrobotic из Питтсбурга (Пенсильвания) намерена отправить собственный модуль на естественный спутник Земли в начале 2020 года. Если эти замыслы будут реализованы, то США возобновят мягкие посадки своих транспортных систем на Луну впервые с 1968 года. Но теперь речь идет об аппаратах, принадлежащих частным фирмам, а не Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). О деятельности Astrobotic в интервью ТАСС рассказал ее руководитель Джон Торнтон.

— Как ваша компания будет доставлять грузы на Луну?

— Мы создаем, так сказать, службу доставки — вроде DHL — на Луну. Цель нашей компании заключается в том, чтобы сделать Луну доступной для всех. В этих целях мы предлагаем возможность доставки полезной нагрузки корпорациям, космическим ведомствам, университетам по всему миру. К настоящему времени мы заключили 11 сделок, относящихся к нашей первой миссии. Кроме того, с нами ведутся переговоры более чем о 150 заказах на доставку полезной нагрузки — речь идет о заинтересованных сторонах, которые хотят что-то перебросить на поверхность Луны.

В целом схема работы такова: после того как посадочный модуль стартует на ракете-носителе Atlas из штата Флорида, он отстыковывается на пути к Луне, затем начинает работать наш аппарат, который следует самостоятельно по дальнейшему пути. На борту аппарата установлены наши двигательные и навигационные системы. Он выходит на лунную орбиту, а затем опускается на поверхность в пригодном для посадки месте. На поверхности Луны мы будем превращаться в своего рода местных "коммунальщиков", предоставляя энергию и связь для использования доставленной полезной нагрузки.

Сейчас мы занимаемся созданием посадочного модуля Peregrine. Мы закончили (в сентябре — прим. ТАСС) предварительный анализ проекта, и для нас это был знаменательный момент. С нами работали специалисты из НАСА, компании Airbus и консорциума ULA (созданного корпорациями Lockheed Martin и Boeing — прим. ТАСС), которые изучали все подсистемы и системы. Проверку мы прошли на "отлично". Теперь мы движемся к критическому анализу проекта, будем заниматься тестированием на уровне отдельных компонентов, снижением степени риска.

Что касается разработки посадочного модуля Griffin, то этот проект находится на втором плане, осуществляется медленными темпами. Он предназначен для реализации будущих миссий, при которых мы будем принимать заказы на доставку на Луну полезной нагрузки в размере не менее 500 кг.

— Почему этот проект отошел на второй план?

— На рынке в настоящее время существует спрос на Peregrine. Поэтому мы занимаемся разработкой этого модуля и обеспечим его запуски. Вероятно, мы реализуем несколько таких миссий. А Griffin будет запускаться тогда, когда на рынке появится спрос на доставку той полезной нагрузки, для которой он предназначен.

— Давайте тогда немного поговорим о модуле Peregrine. Насколько я понимаю, масса первого груза, который он должен доставить на Луну, равна 35 кг.

— Да, верно. Но он сможет доставлять грузы массой до 265 кг. В рамках первой миссии топливные баки преднамеренно не будут заполнены целиком, а в ходе следующей миссии заполним их полностью. Таким образом, масса полезной нагрузки будет доведена до 265 кг. Но модуль один и тот же, без каких бы то ни было модификаций.

— Когда начнутся испытания?

— Испытания начнутся на дальнейших этапах осуществления программы. Испытания в условиях, приближенных к эксплуатационным, состоятся в течение 12 месяцев перед непосредственным пуском.

Сейчас мы концентрируем внимание на предстоящем критическом анализе проекта, что по существу означает рассмотрение на уровне компонентов, отдельных составных частей, сокращение риска. Мы занимаемся избирательными испытаниями, чтобы гарантировать, что готовы к критическому анализу проекта, фактически представляющего собой последнюю проверку, которая у вас есть перед покупкой всех компонентов модуля. Мы ожидаем, что запуск состоится в первом квартале 2020 года.

— Почему вы не называете более точно планируемую дату первого запуска?

— Мы определим точную дату запуска, когда у нас будет подписанный контракт с ULA и заполненный грузовой манифест. На данном этапе манифест у нас заполнен не целиком. И нам надо обеспечить синхронизацию с графиками клиентов. Чего мы не хотим, так это производить пуск тогда, когда клиенты еще не готовы.

— Но ведь с ULA ваша компания уже распространяла совместное заявление?

— Да, но это было заявление о партнерстве, о том, что мы работаем вместе. Это пока не контракт на осуществление запуска.

— Что мешает превращению этого заявления в контракт на осуществление запуска?

— Нам надо добиться заполнения грузового манифеста. Мы просто не знаем, когда эти грузы будут готовы к доставке.

— Кто производит модуль Peregrine?

— Основная часть работ будет выполняться здесь, в Питтсбурге. Силовую установку производит подрядчик.

— Кто он?

— Это еще не определено. У нас намечено несколько кандидатов, предлагающих создать такую систему.

— Все эти компании американские?

— Да. Двигатель разрабатывает НАСА. Это двигатель для дальнего космоса на топливе, содержащем 25% оксида азота. Кто станет поставщиком этого двигателя, еще не решено. Но НАСА является основным разработчиком этой системы.

— Двигатель разрабатывает НАСА, но производить его будет какая-то частная компания?

— Правильно. НАСА работает с частными компаниями в целях создания этого двигателя, а мы потом будем покупать его у частного сектора.

— То есть модуль целиком производится в США?

— Нет, могут быть небольшие составляющие, закупленные за рубежом. Но основная часть производится в США.

— Кто занимался проектированием модуля?

— Astrobotic.

— Модуль Peregrine должна выводить к Луне ракета Atlas V, которая летает на РД-180 — двигателях российского производства. Вы в настоящее время усматриваете какую-то необходимость или возможность сотрудничества с партнерами за рубежом?

— Мы сотрудничаем с партнерами за рубежом на каждодневной основе. Нашим партнером в осуществлении этой миссии выступает компания Airbus. Она занимается вместе с нами инженерной разработкой систем и разработкой ног модуля Peregrine. У нас множество иностранных партнеров, желающих доставить на Луну свои грузы, мы работаем с европейскими странами, государствами в Азии, Центральной и Южной Америке — буквально во всем мире. Сейчас мы привержены планам запуска с помощью ULA. Но если Европа захочет закупить доставку всей полезной нагрузки (в рамках какой-либо миссии), то мы будем открыты для изучения других возможностей в случае требования запуска из Европы.

— То есть ваша компания допускает возможность того, что модуль Peregrine будет выводить в космос кто-то другой — не ULA?

— Такое возможно. По существу, вопрос сводится к тому, оплачивает ли клиент всю полезную нагрузку модуля и хочет ли использовать собственную ракету-носитель. Мы открыты для такого разговора. Все зависит от клиента, он должен быть готов купить всю миссию.

— Если европейцы покупают всю полезную нагрузку и захотят нанять россиян для вывода модуля в космос, то это возможно?

— Да, если они захотят так сделать, то это возможно. Или, к примеру, если российская космическая программа захочет вывести свои грузы, целиком заняв модуль, то мы можем полететь на российской ракете.

— Были ли у компании Astrobotic подобные контакты с европейцами или россиянами?

— Мне, наверное, не стоит вдаваться в такие детали.

— Есть ли у вас какая-то необходимость сотрудничества с Россией в плане разработки модуля или его изготовления?

— С российскими партнерами у нас не было никаких контактов в плане разработки. Мы были бы более чем счастливы говорить с ними о возможности доставки их грузов или есть ли у них есть интересная технология, которую они готовы нам предложить. Но в настоящее время взаимодействия с Россией у нас нет.

— Иными словами, нельзя сказать, что вам что-то нужно от российских специалистов?

— Да, с нашими нынешними партнерами — НАСА, ULA и Airbus — у нас подготовлены все необходимые составные части миссии.

— Не могли бы вы рассказать, как вам видятся ваши полеты на Луну в будущем, о замыслах выращивания там растений, об использовании открытых там пещер?

— Говоря в общих чертах, мы открываем Луну миру и рассматриваем это в качестве следующих шагов, призванных вывести человечество за пределы Земли. Прежде всего нам придется снабжать себя на Луне продовольствием и топливом. Мы более чем рады поддержать в будущем усилия, направленные на то, чтобы "выращивать продукты" на Луне. По нашему мнению, имеет смысл производить продовольствие за пределами нашей планеты, чтобы мы могли продвигаться в глубь Солнечной системы.

Мы открываем Луну миру и рассматриваем это в качестве следующих шагов, призванных вывести человечество за пределы Земли

Открытие пещер и ям на Луне произошло сравнительно недавно. Последние, возможно, являются входами в лавовые трубки, находящиеся под поверхностью. Это может представлять огромный интерес в плане будущего строительства колоний. Поскольку речь идет о естественной защите от стихий, это может очень походить на то, как люди обустраивались на Земле. Так что имеет смысл изучить эти образования на Луне и, возможно, даже основать там колонии.

— Вы раскрываете названия компаний, которые занимаются такого рода проектами?

— Сейчас подобными исследованиями, связанными с растениями, занимается НАСА. Насколько я понимаю, исследовательский Центр имени Эймса, входящий в структуру НАСА, возглавляет такие усилия. Аспектом, касающимся пещер, во многом занимается в настоящее время Япония. У нас были контракты, относящиеся к пещерам, но обнаружила эти образования Япония.

— Речь идет об уже подписанных вами контрактах? Или о меморандумах о намерении или чем-то подобном?

— На данном этапе это гипотетические будущие миссии.

— Расскажите, пожалуйста, о проекте, предусматривающем первое применение лазерной технологии связи в рамках полета модуля Peregrine на Луну. Там, насколько я понимаю, предусматривается скорость до 1 гигабита в секунду. Это оборудование уже изготовлено?

— Это контракт, который мы подписали с компанией Atlas Space Operations. Я бы предпочел, чтобы она сама говорила о том, на каком этапе находится разработка данной технологии.

— Небольшое уточнение: более 150 сделок, которые вы упоминали, — это еще не контракты, верно?

— Да, это наши потенциальные продажи. Мы полагаем, что важно указывать на это число, поскольку оно является свидетельством существования соответствующего рынка. Этот рынок есть, он сформировался. О Луне легко думать как о фантазии применительно к коммерческой деятельности, но вообще-то дело обстоит не таким образом. Уже существуют конкретные цифры, настоящие клиенты, готовые платить за предоставление такого рода услуг.

— Вы могли бы немного рассказать о том, что это за 150 потенциальных контрактов? Это только американские компании или иностранные тоже?

— Я, разумеется, не могу излагать детали, так как это наши потенциальные продажи, и мы такую информацию стараемся не разглашать. Но эти 150 потенциальных контрактов охватывают возможных клиентов по всему миру.

— Это только коммерческие фирмы или национальные космические ведомства каких-то стран? Или научно-исследовательские институты?

О Луне легко думать как о фантазии применительно к коммерческой деятельности, но вообще-то дело обстоит не таким образом. Уже существуют настоящие клиенты, готовые платить

— Смесь всего вышеназванного и ряда других организаций. Я вынужден говорить об этом без конкретики, поскольку мы сталкиваемся с конкуренцией.

— Кстати, а вооруженные силы какой-нибудь страны проявляли интерес к вашей работе, выходили на вас с предложениями?

— Мне, вероятно, напрямую этот вопрос комментировать не стоит. Если говорить о потенциальных контрактах, то там есть и правительственные структуры, и космические ведомства, и корпорации, и университетские центры, и просветительские учреждения.

— Как планы НАСА, касающиеся создания окололунной станции, сопрягаются с намерениями вашей компании?

— Исходя из доступной общественности информации на эту тему, мы считаем, что небольшой по размеру посадочный модуль прекрасно дополняет окололунную станцию. Он обеспечивает астронавтам на станции робототехническое дистанционное присутствие на Луне, связной ретранслятор. Небольшие посадочные модули смогут играть роль источника топлива для полетов от поверхности Луны к станции, которая в будущем, возможно, даже превратится в пункт заправки — для более длительных космических путешествий.

— Вы призывали НАСА на слушаниях в Конгрессе США "творчески мыслить", чтобы "помочь привлечь" партнеров за рубежом к изучению возможностей, которые давала бы отправка на Луну небольших посадочных модулей. Каков был ответ НАСА на этот призыв?

— Не припоминаю, чтобы у них был прямой ответ на это, прозвучавший на слушаниях. И непосредственно от них мы тоже ничего не слышали. Я не рассчитываю, что они будут реагировать на данный призыв публично.

— Не могли бы вы немного рассказать о конкуренции на вашем рынке? Рассматриваете ли вы компании Moon Express и Blue Origin, которые тоже собираются предоставлять услуги по доставке грузов на Луну, как своих прямых конкурентов? Или вы взаимодополняете друг друга?

Мы видим глобальный сдвиг в пользу возвращения на Луну. Причем для этого не потребуются отличные от нынешних расходы

— Мы считаем, что непосредственно конкурируем с компанией Moon Express. А Blue Origin, на наш взгляд, действует в совершенно иной категории. Они оперируют планами доставки грузов массой около 10 тыс. фунтов (4,5 тыс. кг).

— Вы действительно думаете, что планы возвращения на Луну, поддержания там присутствия человека, добычи там полезных ископаемых и прочие подобного рода замыслы можно реализовать уже в ближайшей перспективе, что это не фантазия?

— Я считаю, что они совершенно реалистичны и что это дело ближайшей перспективы. Мы видим глобальный сдвиг в пользу возвращения на Луну. Причем для этого не потребуются отличные от нынешних расходы, такие планы укладываются у всех в существующие бюджеты, не придется отказываться от каких-то крупных программ, чтобы реализовать подобные намерения. С моей точки зрения, это неизбежно уже в самом ближайшем будущем.

— По вашему мнению, речь пойдет о государственных программах возвращения на Луну или главным образом о коммерческих проектах?

— Мне кажется, это будет партнерство государства и частного сектора.

— Вы упоминали, что Astrobotic и другие схожие американские фирмы конкурируют примерно с полудюжиной компаний в других странах. В каких еще странах, помимо США, ведутся такие разработки?

— Существует определенное число компаний, участвующих в конкурсе Google Lunar XPRIZE. Это основной источник конкуренции для нас.

Беседовал Дмитрий Кирсанов