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"Космотрас" и американская Planet договорились о запуске 12 спутников на "Союзе-2"

11.01.2018 ТАСС 165 1
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Ракета-носитель "Союз-2" во время испытаний на космодроме Восточный
Ракета-носитель "Союз-2" во время испытаний на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Пуск ракеты запланирован на конец года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международная космическая компания (МКК) "Космотрас" и американская аэрокосмическая компания Planet подписали соглашение о запуске 12 космических аппаратов серии Dove.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании "Главкосмос пусковые услуги" (дочерняя компания "Космотраса").

"МКК "Космотрас" подписала соглашение с американской аэрокосмической компанией Planet о запуске 12 космических аппаратов серии Dove в качестве попутной полезной нагрузки на запуске ракеты-носителя "Союз-2" с космическими аппаратами "Канопус" №5 и №6, который в настоящее время запланирован на конец 2018 года", - говорится в нем.

"В соглашении также содержатся положения относительно дальнейшего сотрудничества по запускам полезных нагрузок Planet на предстоящих коммерческих миссиях ракет "Союз-2". Оператором таких запусков будет АО "Главкосмос пусковые услуги", которое является дочерней компанией АО "Главкосмос" и МКК "Космотрас", - добавили в в сообщении.

Компания Planet является оператором крупнейшей группировки спутников дистанционного зондирования Земли, ежедневно получающей снимки всей земной поверхности. Компания проектирует, производит и управляет более чем 190 спутниками Dove, RapidEye и SkySat, а также занимается разработкой программного обеспечения для работы в режиме онлайн и средств для поставки данных пользователям. Данные компании используются в интересах бизнеса, государственных и неправительственных организаций, а также научного сообщества для разработки новых технологий, предпринимательской и исследовательской деятельности и решения сложных задач мирового масштаба.

"Главкосмос" - дочернее предприятие Роскосмоса, главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе "Главкосмоса" более 120 международных контрактов. "Главкосмос пусковые услуги" является поставщиком коммерческих пусковых услуг, уполномоченным Роскосмосом заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.

Международная космическая компания "Космотрас" основана в 1997 году. Ее основная деятельность связана с реализацией программы по использованию выводимых из эксплуатации ракет "Днепр" (РС-20) для запусков на околоземную орбиту космических аппаратов. С момента первого запуска, состоявшегося в апреле 1999 года, компания "Космотрас" произвела 22 пуска ракет РС-20, однако в 2014 году они были приостановлены, поскольку в их эксплуатации участвовали представители Украины. Сообщалось, что комиссия Роскосмоса должна была определить перспективы возобновления пусков РС-20 с космодрома Байконур летом 2017 года.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Днепр
РС-20
Компании
Космотрас
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
2420
№1
11.01.2018 07:01
Спутник Dove, фото Planet Labs
Цитата, q
В кубсат 3U (10х10х30 см) массой 4-5 кг сумели поместить хорошую оптику и систему управления - пространственное разрешение фотографий составляет 3-5 метров на пиксель в зависимости от орбиты.
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