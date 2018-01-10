Снайперов обучат сбивать беспилотники



Снайпер.

Источник: rg.ru Снайпер.Источник: rg.ru

На полигоне Мулино в Нижегородской области снайперы общевойсковой армии Западного военного округа отработают скрытную стрельбу по беспилотникам.

- Стрелки станут вести огонь по скоростным и движущимся мишеням на высоте от 100 до 400 метров. Появляться цели будут внезапно и в смешанном порядке, что усложнит их поражение, - рассказали в штабе ЗВО.

Для поиска беспилотников снайперы используют технические средства разведки, работать по воздушным целям они будут как поодиночке, так и в составе пар. Также в ходе учений стрелки отработают маскировку снайперов на открытой местности и в городских развалинах.

В тренировке задействовано более ста военнослужащих.

Антон Валагин