Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Легкие и скоростные: новейшие катера поступают на вооружение ВС РФ

11.01.2018 Российская газета 142 0
0
Понравилась новость?
 0
Катер ИДК
Многофункциональный речной катер ИДК.
Источник: rg.ru

Части инженерных войск сухопутных войск России начали получать современные многофункциональные речные катера ИДК. Данная техника станет незаменимой в ходе выполнения боевых и учебных задач по преодолению водных преград, ведению разведки, транспортировке десанта и различных грузов.


Многофункциональный речной катер ИДК.
Источник: rg.ru

Новинка отечественной оборонной промышленности имеет легкий и в тоже время прочный сварной алюминиевый корпус. Его длина - 5,8 м, ширина - 2,25 м, осадка средняя - не более 0,4 м.

На катере установлен дизельный двигатель мощностью 170 л. с. При собственной массе в 2 тонны он способен перевозить до тонны груза или до 8 десантников. Максимальная скорость ИДК достигает 50 км/ч, при этом она остается неизменной даже при загрузке на 50 процентов.

Высокая скорость и большое количество мест для десанта позволяют использовать ИДК для переправы личного состава подразделений через водные преграды и эвакуации раненых бойцов.

Для огневой поддержки и самообороны возможен монтаж пулеметного вооружения.


Многофункциональный речной катер ИДК.
Источник: rg.ru

Катер предназначен и для обслуживания речных застав, инженерной разведки водных преград и обеспечения водолазных спусков при выполнении подводных работ.

ИДК был представлен на проводившихся в России оружейных выставках, в том числе на международном военно-техническом форуме "Армия -2017", где получил высокую оценку и российских, и зарубежных специалистов.


Алексей Моисеев
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 07:49
  • 139
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 11.01 07:42
  • 1
Сирия: ПТУР "Метис М" смог уничтожить "сверхзащищенный" Т-72
  • 11.01 07:38
  • 30
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 11.01 07:35
  • 134
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 11.01 07:15
  • 7
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 11.01 07:01
  • 1
"Космотрас" и американская Planet договорились о запуске 12 спутников на "Союзе-2"
  • 11.01 06:59
  • 42
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 11.01 06:59
  • 7
Вижу только один путь освобождения Донбасса — командир батареи самого страшного оружия в АТО
  • 11.01 06:04
  • 39
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 11.01 05:11
  • 6
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 11.01 03:09
  • 1
Гранатомет АГС-40 "Балкан" пойдет в войска в 2018 году
  • 11.01 02:21
  • 3
«Ильюшин» в погоне за Р-8 «Посейдон»
  • 11.01 02:04
  • 5
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 23:52
  • 5932
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.01 19:57
  • 10
Российскую ОС Astra Linux невозможно взломать, заявил эксперт
другие обсуждаемые темы