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Украина пиратски копирует огнемет РПО-А "Шмель"

11.01.2018 Вестник Мордовии 169 0
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vestnik-rm.ru

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, расположенный в городе Шостка Сумской области Украины, получил заказ на производство партии динамореактивных огнеметов одноразового использования РПВ-16.

Как сообщает известный эксперт по армии и ВПК Украины, блогер Диана Михайлова, огнемет является, по сути, украинским аналогом-копией РПО-А "Шмель".

Необходимо отметить, что производство данного изделия российской разработки является не первым фактом оружейного пиратства со стороны Украины. Можно вспомнить наиболее известные факты: БТР-3 был создан на базе БТР-80, танковые 125-мм и 30-мм малокалиберные автоматические пушки также скопированы с российских аналогов. То же самое касается различных образцов стрелкового оружия.

Также известна скандальная история с продажей Украиной КНР кораблей на воздушной подушке пр.12322 "Зубр" и лицензии на их производство. Для этого российскую разработку просто переименовали в пр.958 "Бизон".

Военные эксперты предполагают, что копированием РПО-А "Шмель" дело не закончится, скоро мы узнаем о других фактах военного воровства со стороны Незалежней.


Дмитрий Лемешко
03.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
БТР-3
БТР-80
Зубр
Шмель РПО
Проекты
12322 Зубр

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