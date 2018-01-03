Украина пиратски копирует огнемет РПО-А "Шмель"
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vestnik-rm.ru
Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, расположенный в городе Шостка Сумской области Украины, получил заказ на производство партии динамореактивных огнеметов одноразового использования РПВ-16.
Как сообщает известный эксперт по армии и ВПК Украины, блогер Диана Михайлова, огнемет является, по сути, украинским аналогом-копией РПО-А "Шмель".
Необходимо отметить, что производство данного изделия российской разработки является не первым фактом оружейного пиратства со стороны Украины. Можно вспомнить наиболее известные факты: БТР-3 был создан на базе БТР-80, танковые 125-мм и 30-мм малокалиберные автоматические пушки также скопированы с российских аналогов. То же самое касается различных образцов стрелкового оружия.
Также известна скандальная история с продажей Украиной КНР кораблей на воздушной подушке пр.12322 "Зубр" и лицензии на их производство. Для этого российскую разработку просто переименовали в пр.958 "Бизон".
Военные эксперты предполагают, что копированием РПО-А "Шмель" дело не закончится, скоро мы узнаем о других фактах военного воровства со стороны Незалежней.
Дмитрий Лемешко
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03.01.2018
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