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Авиабазу Хмеймим в Сирии защитила бы ЗСУ 2С38 "Деривация ПВО"

11.01.2018 Вестник Мордовии 270 0
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vestnik-rm.ru

Новейшая российская 57-мм зенитная самоходная установка 2С38 "Деривация ПВО" может надежно прикрыть базу ВКС Хмеймим в Сирии от малогабаритных боевых дронов. Такое оружие в последние дни пытаются использовать террористы. По мнению военных экспертов, лучшей возможности испытать такую систему в реальных условиях трудно найти.

Выполненная на базе БМП-3 установка обладает высокими характеристиками подвижности.

ЗСУ способна также сбивать реактивные снаряды, не говоря уже о таких целях, как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

vestnik-rm.ru

Учитывая местную специфику,"Деривация ПВО" пригодилась бы и для уничтожения высокоподвижных целей на земле и воде.

Максимальная дальность поражения - 6 км, высота - 4,5 км. Скорострельность - 120 выстрелов/мин. Полный боекомплект достигает 148 выстрелов. Экипаж - 3 человека.

На 2С38 установлена совершенная оптико-электронная система обнаружения и прицеливания, способная видеть, не демаскируя себя, днем и ночью в любых погодных условиях.

В настоящее время данный комплекс по праву может считаться лучшим в мире, ничего подобного пока нет ни в одной иностранной армии.


Лев Романов
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-3

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