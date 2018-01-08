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Украинцы продали КНР секреты 57-тонного супертанка "Молот"

11.01.2018 Вестник Мордовии 524 0
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Фото: www.weibo.com

В Сети появилась очередная серия изображений харьковского танка Объект 477 "Молот", который до сих пор является одной из самых секретных советских разработок.

Фото: www.weibo.com

По мнению некоторых специалистов, фотографии сканированы из специального технического описания, которое, вероятно, было издано в очень ограниченном количестве в период проведения испытаний.

Фото: www.weibo.com

Несмотря на то, что "Молоту" уже немало лет, подробности его конструкции официально не обнародованы. Однако считается, что даже сейчас этот танк превосходит лучшие зарубежные образцы по таким характеристикам как броневая защита и огневая мощь (57-тонный танк был вооружен 152-мм пушкой).

Фото: www.weibo.com

Поэтому особую пикантность этой истории придает тот факт, что впервые эти рисунки появились на одном из китайских форумов. Вполне возможно, что часть документации по этой уникальной машине кто-то из украинцев продал в КНР. А там, как известно, сейчас активно работают над бронетехникой нового поколения.

Фото: www.weibo.com

В этом нет ничего удивительного, Украину уже не раз сотрясали шпионские скандалы, связанные с продажей в Поднебесную военных технологий. Свежий пример - уголовное дело по передаче секретных данных по только создаваемому ракетному комплексу "Гром-2".

Фото: www.weibo.com


Дмитрий Лемешко
08.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
Гром-2 ОТРК

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