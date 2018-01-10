Сирийские ЗРК "Бук-М2Э" не дают расслабиться ВВС Израиля
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Фото: Encyclopedia of Syrian military
Зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2Э" в настоящее время являются самыми совершенными в арсеналах противовоздушной обороны Сирии.
Такие ЗРК могут поражать тактические, противорадиолокационные и крылатые ракеты, а также самолеты различного предназначения. Например, истребитель уничтожается на дальности в 45 км и на высотах до 25 км с вероятностью в 95%.
Израильтяне заявляют, что регулярные вылазки их ВВС против оборонных объектов на территории Сирии, якобы, преследуют своей целью снижение военной активности Ирана и организации "Хезболла".
Фото: Encyclopedia of Syrian military
Однако, по мнению военных экспертов, израильтяне добиваются того, чтобы сирийцы, отражая такие атаки, израсходовали как можно больше имеющихся у них современных ракет, которых, по некоторым данным, всего полторы сотни единиц. Количество же пусковых "Бук-М2Э" установок - не более двух десятков.
Сирийцы применяют данные системы в исключительных случаях. Большую часть времени "Буки" находятся в мощных бетонных укрытиях, подобных тем, что приведены на снимках.
Фото: Encyclopedia of Syrian military
Тем не менее информация о наличии такого оружия не дает израильским ВВС чувствовать себя полными хозяевами в небе САР. Как правило, ударные самолеты запускают управляемое ракетное вооружение, находясь в небе Ливана - страны, у которой практически нет современной системы ПВО.
Также эксперты отмечают, что необходимо вернуться к вопросу о поставках Дамаску комплексов типа С-300ПМУ-1. Это позволит полностью закрыть небо дружественного нам государства от каких-либо агрессивных действий.
Фото: Encyclopedia of Syrian military
Роман Катков
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10.01.2018
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