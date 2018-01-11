Сирия: ПТУР "Метис М" смог уничтожить "сверхзащищенный" Т-72
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Фото: twitter.com/DPRKJones
В ходе боевых действий в Харасте (провинция Дамаск) бойцам правительственных сил удалось уничтожить Т-72 боевиков террористической "Ахрар аш-Шам". Сообщается, что против техники противника был задействован переносной противотанковый комплекс "Метис М" российского производства.
Фото: twitter.com/DPRKJones
В этом факте не было бы ничего необычного, если бы не сама пораженная цель. Речь идет о танке, у которого была существенно усилена защита.
Дело в том в том, что в составе правительственных войск уже длительное время воюют "семьдесятдвойки", которые получили названия "сверзащищенных". На них монтировали короба с гравием и противокумулятивные решетчатые экраны. Казалось бы, не слишком сложная и, в то же время, затратная модернизация, но она позволила существенно снизить потери.
Фото: twitter.com/DPRKJones
Подражая танкистам САА, боевики попытались создать что-то подобное. Однако, видимо, что-то они не учли, и в результате их версия "сверзащищенного" Т-72 сгорела в Харасте.
Фото: twitter.com/DPRKJones
Лев Романов
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10.01.2018
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STEPAN.KRT
301
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№1
11.01.2018 07:42
Казалось бы, не слишком сложная и, в то же время, затратная модернизация
затратная??? И сколько же потратили на разработку и внедрение этого хайтека? Впрочем слово "сверхзащищенные" тоже доставляет, такой комплект модернизации для получения сверхзащищенного танка возможно будет дешевле чем версия т72б3?
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