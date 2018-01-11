Сирия: ПТУР "Метис М" смог уничтожить "сверхзащищенный" Т-72

Фото: twitter.com/DPRKJones

В ходе боевых действий в Харасте (провинция Дамаск) бойцам правительственных сил удалось уничтожить Т-72 боевиков террористической "Ахрар аш-Шам". Сообщается, что против техники противника был задействован переносной противотанковый комплекс "Метис М" российского производства.

Фото: twitter.com/DPRKJones

В этом факте не было бы ничего необычного, если бы не сама пораженная цель. Речь идет о танке, у которого была существенно усилена защита.

Дело в том в том, что в составе правительственных войск уже длительное время воюют "семьдесятдвойки", которые получили названия "сверзащищенных". На них монтировали короба с гравием и противокумулятивные решетчатые экраны. Казалось бы, не слишком сложная и, в то же время, затратная модернизация, но она позволила существенно снизить потери.

Фото: twitter.com/DPRKJones

Подражая танкистам САА, боевики попытались создать что-то подобное. Однако, видимо, что-то они не учли, и в результате их версия "сверзащищенного" Т-72 сгорела в Харасте.

Фото: twitter.com/DPRKJones

Лев Романов