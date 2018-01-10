Эксперт назвал новый дивизион С-400 в Крыму ответом НАТО



Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Развертывание в Севастополе второго дивизиона зенитной ракетной системы С-400 - важный этап создания системы воздушно-космической обороны России, которая обеспечит безопасность в небе над Чёрным морем, где активность наращивает авиация НАТО.

Об этом заявил в среду РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Минобороны РФ сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект С-400 12 января заступит на боевое дежурство в Севастополе (весной 2017-го первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии). Впоследствии источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что данная система в первую очередь будет контролировать небо на границе с Украиной.

"Новый дивизион C-400, который поступит в Крым - ещё один элемент создаваемой системы воздушно-космической обороны России. Учитывая рост числа потенциальных угроз, создание системы ВКО является залогом безопасного развития РФ", - сказал Коротченко.

По его оценке, новый дивизион "четырёхсотки" в Крыму также стал ответом на рост активности авиации НАТО у границ с РФ, которые "как ведут стратегическую разведку, так и выполняют различные боевые миссии".

Мобильная зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.