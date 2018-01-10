В Кремле объяснили усиление дивизиона С-400 в Крыму
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Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у российской стороны есть полное суверенное право на такие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о развертывании в Крыму второго дивизиона С-400.
Минобороны РФ сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, в Севастополе. Весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.
Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах полуострова.
"Мы знаем, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и, скажем так, диверсионная деятельность продолжается, в том числе - вскрытые факты за последние месяцы этой диверсионной деятельности, которые хорошо известны. Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли опасения в Кремле в отношении возможной угрозы со стороны Украины.
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10.01.2018
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