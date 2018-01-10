Компания KAI приступила к поставке УТС T-50TH ВВС Таиланда



Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50TH.

Источник: изобр. через Thai Military and Asian Region Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50TH.Источник: изобр. через Thai Military and Asian Region

ЦАМТО, 10 января. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) 8 января приступила к поставке Военно-воздушным силам Таиланда реактивных учебно-тренировочных самолетов усовершенствованной подготовки T-50TH.

По информации агентства Yonhap, первая пара переданных самолетов прибудет в Таиланд в ближайшее время, совершив 12-часовой перегоночных полет.

Как уже сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года командование Военно-воздушных сил Таиланда заключило с Korea Aerospace Industries соглашение на поставку четырех УТС T-50TH. Их стоимость оценивается в 3,7 млрд. батов (110 млн. долл.). Самолеты должны быть поставлены ВВС Таиланда в течение 30 месяцев с момента подписания контракта.

T-50TH предназначены для замены устаревших L-39ZA/ART "Альбатрос", поставленных в начале 1990-ых гг. Соглашение включало опцион на закупку дополнительных УТС.

В июле 2017 года правительство Таиланда одобрило представленный командованием ВВС страны запрос о закупке 8 дополнительных T-50TH, предусмотренных опционом. Контракт на поставку самолетов был подписан с KAI 29 июля 2017 года. Их стоимость оценивается в 8,8 млрд. батов (258 млн. долл.).

К летным испытаниям первого T-50TH "Голден Игл" для ВВС Таиланда KAI приступила в августе 2017 года. Планируется, что первая партия самолетов будет передана к середине 2018 года 4-му авиакрылу ВВС Таиланда, размещенному в н.п.Накхон Саван. Согласно графику, первые два T-50TH второй партии будут переданы заказчику в 2019 году, а оставшиеся самолеты – в 2020 году.

T-50TH – это модифицированная вооруженная версия УТС углубленной летной подготовки T-50. Представители KAI ранее подтвердили, что T-50TH будет оснащен некоторыми системами вооружения, применяемыми в версии легкого боевого самолета FA-50, но не будет оборудован средствами связи стандарта "Линк-16" и рядом других систем.

Компания KAI рассчитывает, что ВВС Таиланда закупят дополнительно еще 4 УТС T-50TH. Общая потребность ВВС страны в этих самолетах оценивается в 16 ед. Первоначально предполагалось приобрести их в рамках одного контракта, однако из-за проблем с финансированием закупку решено было разбить на три транша.

В общей сложности с 2011 года KAI заключила экспортные контракты на поставку 64 самолетов Т-50 на сумму 2,9 млрд. долл. Из них 12 самолетов версии FA-50 были заказаны ВВС Филиппин. ВВС Ирака приобрели 24 T-50. Индонезия получила 16 самолетов Т-50. Кроме того, компания KAI рассчитывает продать свои самолеты в США, Аргентину и Ботсвану.