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СВ Пакистана приступили к испытаниям китайского танка VT4

11.01.2018 ЦАМТО 143 0
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VT4
Китайский основной боевой танк VT4 на IDEX 2017.
Источник: defence-blog.com

ЦАМТО, 10 января. В китайских социальных сетях появились изображения, свидетельствующие о том, что Сухопутные войска Пакистана приступили к испытаниям танка VT4 (MBT-3000) производства китайской корпорации NORINCO.

По мнению Jane's Defence Weekly, опубликованные 6 января фотографии свидетельствуют о том, что СВ Пакистана начали тестирование платформы VT4 в рамках тендера на закупку партии из ориентировочно 200 новых танков. Как сообщалось ранее, конкурентом китайского ОБТ является БМ "Оплот" Харьковского КБМ им.А.А.Морозова.

В настоящее время Пакистан имеет на вооружении 320 поставленных Украиной танков Т-80УД, а также более 300 собранных по китайской лицензии танков "Тип-85-II" и около 400 ОБТ "Тип-90-II" ("Аль-Халид").

Увеличение парка ОБТ Пакистана происходит на фоне массовой закупки российских ОБТ Т-90С соседней Индией. По информации Jane's, в апреле 2018 года будет подписан очередной контракт на сборку 700 ОБТ Т-90С. Таким образом, общий парк современных танков на вооружении СВ Индии увеличится до 1500 ед.
10.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
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Пакистан
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Украина
Продукция
MBT-3000
МБТ-2000
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