Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Полк РХБ защиты в Ленинградской области в 2018 году получит крупную партию современной специальной техники

11.01.2018 ЦАМТО 168 0
0
Понравилась новость?
 0
Войска РХБЗ
Войска РХБЗ России.
Источник: defence.ru

ЦАМТО, 10 января. В новом году полк радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Ленинградской области, получит крупную партию современной специальной техники.

В том числе, это авторазливочные станции АРС-14КМ, универсальные станции специальной обработки УССО и УССО-Д, а также комплексы дистанционного управления системой аэрозольного противодействия КДУД.

АРС-14КМ представляет собой авторазливочную станцию нового поколения, самую современную по тактико-техническим характеристикам. Она предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

УССО – это универсальный комплекс, который позволяет в течение одного дня обработать до 40 комплектов индивидуальной защиты военнослужащих, провести санитарную обработку до 30 военнослужащих и до 3 ед. вооружения и специальной техники, в том числе габаритных.

КДУД использует уникальный катапультный модуль, способный отстреливать сотни дымовых шашек. Это создает аэрозольное поле не централизованно, а сразу в нескольких точках, что значительно сокращает время, необходимое для сокрытия боевой позиции или важного объекта.

Всего в 2018 году в войска РХБ защиты ЗВО поступит около 40 ед. современной специальной техники. Среди них разведывательные химические машины РХМ-6, РХМ-8, автомобильные лаборатории КЛП-10, модернизированный контрольно-распределительный подвижный пункт для управления проведением специальной обработки (КРПП-2) и др., сообщает пресс-служба Западного военного округа.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 07:49
  • 139
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 11.01 07:42
  • 1
Сирия: ПТУР "Метис М" смог уничтожить "сверхзащищенный" Т-72
  • 11.01 07:38
  • 30
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 11.01 07:35
  • 134
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 11.01 07:15
  • 7
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 11.01 07:01
  • 1
"Космотрас" и американская Planet договорились о запуске 12 спутников на "Союзе-2"
  • 11.01 06:59
  • 42
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 11.01 06:59
  • 7
Вижу только один путь освобождения Донбасса — командир батареи самого страшного оружия в АТО
  • 11.01 06:04
  • 39
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 11.01 05:11
  • 6
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 11.01 03:09
  • 1
Гранатомет АГС-40 "Балкан" пойдет в войска в 2018 году
  • 11.01 02:21
  • 3
«Ильюшин» в погоне за Р-8 «Посейдон»
  • 11.01 02:04
  • 5
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 23:52
  • 5932
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.01 19:57
  • 10
Российскую ОС Astra Linux невозможно взломать, заявил эксперт
другие обсуждаемые темы