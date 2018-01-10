Полк РХБ защиты в Ленинградской области в 2018 году получит крупную партию современной специальной техники



Войска РХБЗ России.

Источник: defence.ru Войска РХБЗ России.Источник: defence.ru

ЦАМТО, 10 января. В новом году полк радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Ленинградской области, получит крупную партию современной специальной техники.

В том числе, это авторазливочные станции АРС-14КМ, универсальные станции специальной обработки УССО и УССО-Д, а также комплексы дистанционного управления системой аэрозольного противодействия КДУД.

АРС-14КМ представляет собой авторазливочную станцию нового поколения, самую современную по тактико-техническим характеристикам. Она предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

УССО – это универсальный комплекс, который позволяет в течение одного дня обработать до 40 комплектов индивидуальной защиты военнослужащих, провести санитарную обработку до 30 военнослужащих и до 3 ед. вооружения и специальной техники, в том числе габаритных.

КДУД использует уникальный катапультный модуль, способный отстреливать сотни дымовых шашек. Это создает аэрозольное поле не централизованно, а сразу в нескольких точках, что значительно сокращает время, необходимое для сокрытия боевой позиции или важного объекта.

Всего в 2018 году в войска РХБ защиты ЗВО поступит около 40 ед. современной специальной техники. Среди них разведывательные химические машины РХМ-6, РХМ-8, автомобильные лаборатории КЛП-10, модернизированный контрольно-распределительный подвижный пункт для управления проведением специальной обработки (КРПП-2) и др., сообщает пресс-служба Западного военного округа.