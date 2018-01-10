ВДВ к 2018 году в разы увеличили эффективность применения своих подразделений
|
|
ВДВ РФ.
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 10 января. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России к 2018 году в разы увеличили эффективность применения своих подразделений.
За пятилетний период произошло и качественное изменение ВДВ. Возможности по огневому поражению возросли на 16 проц., а уровень живучести военной и специальной техники увеличился на 20 проц. Кроме того, в 1,3 раза выросли маневренные возможности вооружения и военной техники высокомобильных войск.
Современная боевая техника ВДВ обладает рядом преимуществ и технических характеристик, которые в комплексе в разы повышают эффективность ее применения.
В настоящее время на вооружении парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ находятся боевые машины БМД-2, БТР-Д, БМД-4М, БТР-МДМ, СПТП и другая специальная техника, созданная на их базе, которая в комплексе обладает непревзойденными преимуществами в эффективности ее применения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.01.2018 Боевая техника, имеющаяся на вооружении ВДВ, обладает непревзойденными техническими возможностями
09.01.2018 Алюминиевый десант. Какая боевая техника не боится "прыгать" с парашютом
19.12.2017 В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
29.11.2017 Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
10.08.2017 Выполнение Гособоронзаказа на Курганском машиностроительном заводе
08.08.2017 Курганмашзавод рассчитывает заключить с Минобороны контракт на поставку боевых машин
03.08.2017 Чем вооружена "крылатая пехота" России
02.08.2017 Сходящие с небес