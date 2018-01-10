ВДВ к 2018 году в разы увеличили эффективность применения своих подразделений



ВДВ РФ.

Источник: rg.ru ВДВ РФ.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 10 января. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России к 2018 году в разы увеличили эффективность применения своих подразделений.

За пятилетний период произошло и качественное изменение ВДВ. Возможности по огневому поражению возросли на 16 проц., а уровень живучести военной и специальной техники увеличился на 20 проц. Кроме того, в 1,3 раза выросли маневренные возможности вооружения и военной техники высокомобильных войск.

Современная боевая техника ВДВ обладает рядом преимуществ и технических характеристик, которые в комплексе в разы повышают эффективность ее применения.

В настоящее время на вооружении парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ находятся боевые машины БМД-2, БТР-Д, БМД-4М, БТР-МДМ, СПТП и другая специальная техника, созданная на их базе, которая в комплексе обладает непревзойденными преимуществами в эффективности ее применения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.