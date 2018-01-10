Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВДВ к 2018 году в разы увеличили эффективность применения своих подразделений

11.01.2018 ЦАМТО 112 0
0
Понравилась новость?
 0
ВДВ РФ
ВДВ РФ.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 10 января. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России к 2018 году в разы увеличили эффективность применения своих подразделений.

За пятилетний период произошло и качественное изменение ВДВ. Возможности по огневому поражению возросли на 16 проц., а уровень живучести военной и специальной техники увеличился на 20 проц. Кроме того, в 1,3 раза выросли маневренные возможности вооружения и военной техники высокомобильных войск.

Современная боевая техника ВДВ обладает рядом преимуществ и технических характеристик, которые в комплексе в разы повышают эффективность ее применения.

В настоящее время на вооружении парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ находятся боевые машины БМД-2, БТР-Д, БМД-4М, БТР-МДМ, СПТП и другая специальная техника, созданная на их базе, которая в комплексе обладает непревзойденными преимуществами в эффективности ее применения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 07:49
  • 139
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 11.01 07:42
  • 1
Сирия: ПТУР "Метис М" смог уничтожить "сверхзащищенный" Т-72
  • 11.01 07:38
  • 30
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 11.01 07:35
  • 134
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 11.01 07:15
  • 7
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 11.01 07:01
  • 1
"Космотрас" и американская Planet договорились о запуске 12 спутников на "Союзе-2"
  • 11.01 06:59
  • 42
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 11.01 06:59
  • 7
Вижу только один путь освобождения Донбасса — командир батареи самого страшного оружия в АТО
  • 11.01 06:04
  • 39
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 11.01 05:11
  • 6
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 11.01 03:09
  • 1
Гранатомет АГС-40 "Балкан" пойдет в войска в 2018 году
  • 11.01 02:21
  • 3
«Ильюшин» в погоне за Р-8 «Посейдон»
  • 11.01 02:04
  • 5
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 23:52
  • 5932
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.01 19:57
  • 10
Российскую ОС Astra Linux невозможно взломать, заявил эксперт
другие обсуждаемые темы