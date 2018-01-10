Артиллеристы ЮВО в Чечне активно используют симулятор артиллерийского огня "Аркада"
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Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России
ЦАМТО, 10 января. По итогам 2017 учебного года общая продолжительность тренировок по стрельбе и управлению огнем артиллерийских подразделений общевойскового соединения ЮВО, дислоцированного в Чеченской Республике, составила более 300 учебных часов.
В ходе тренировок артиллеристами активно использовался симулятор артиллерийского огня "Аркада", который предоставляет возможность в условиях классов имитировать выполнение всех видов огневых задач, определяемых курсом подготовки артиллерийских подразделений ВС РФ. Новейшее программное обеспечение тренажера предусматривает возможность задавать любое время суток, погодные условия, воздействующие на стрельбу: направление и силу ветра, ухудшение видимости вследствие тумана, дождя, снега и др.
Обучение военнослужащих на современных тренажерах очень эффективно, при этом занятия проводятся без расхода боеприпасов и моторесурса, а также горючего и смазочных материалов.
Тренировки проводились как в учебных классах, так и на артиллерийском тактическом поле, оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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10.01.2018
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