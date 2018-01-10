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Авиаполк армейской авиации ВВО получил новые вертолеты

11.01.2018 ЦАМТО 107 0
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Вертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор во время учебно-тренировочного полета экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующихся в городе Кореновск Краснодарского края. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 10 января. Авиаполк армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированный в Приморье, получил на вооружение 5 новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и один Ми8АМТШ-В.

Экипажи совершили перелет с "Улан-Удэнского авиационного завода" к месту постоянной дислокации. В общей сложности вертолеты совершили перелет протяженностью более 2000 км.

В ближайшей перспективе экипажи вертолетов приступят к плановой боевой учебе.

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение. Вертолет получил усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику.

Новый комплекс авионики вертолета, помимо прочего, включает в себя метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру. Комплекс обороны вертолета Ми-8АМТШ включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопные устройства, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
10.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
У-УАЗ

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