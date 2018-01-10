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Росэлектроника приступила к поставкам осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA

10.01.2018 ОАО «Росэлектроника» 195 0
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Эл Лада
Электромобиль "Эл Лада" компании АВТОВАЗ.
Источник: http://www.kolesa.ru/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам осветительных блоков автомобильных модулей системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В настоящее время холдинг ежемесячно выпускает около 15 тыс. изделий в интересах АВТОВАЗа.


Блоки БОС-80 и БОС-90, представляющие собой центральный плафон освещения с кнопкой экстренного вызова, используются в новейших моделях отечественного автогиганта - LADA Vesta, LADA Vesta SW/SW Cross и LADA XRAY. В ближайшее время АВТОВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях.

Поставщиком аппаратуры выступает АО «Рязанский радиозавод» (в структуре холдинга входит в Концерн «Созвездие»).


«Рязанский радиозавод» участвует в производстве модулей государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» с 2016 года. Прежде предприятие осуществляло поверхностный и навесной монтаж печатных плат, входящих в состав осветительных блоков. В настоящее время «Рязанский радиозавод» осуществляет полную сборку изделия и на 100% покрывает потребности заказчика, - ЗАО «ЛайтТек Плюс» (Рязань).


Предполагается, что в перспективе объем производства блоков будет увеличен.


«Предприятия Росэлектроники обладают сильными компетенциями в разных направлениях радиоэлектроники. На этой базе мы стремимся достичь значительной синергии, формируя из отдельных компонентов конечные продукты, пакетные предложения для тех или иных рынков. Например, «Рязанский радиозавод», кроме блоков «ЭРА-ГЛОНАСС, выпускает в интересах автопрома отражатели для фар и стоп-сигналы, блоки управления предпусковых обогревателей для автомобилей, работающих в северных регионах при низких температурах», - сообщил директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.


Предприятия холдинга «Росэлектроника» занимают ведущие позиции в производстве компонентов для системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Так, ведущий российский разработчик навигационной микроэлектроники – московское АО «НИИМА «Прогресс» – в настоящее время проектирует модем для автомобильного модуля, который станет первым отечественным устройством подобного рода. Ожидается, что разработка будет завершена в 2018 году и позволит повысить локализацию производства модулей до 50%.


Кроме того, специалисты НИИМА «Прогресс» примут участие в создании инфраструктуры спутниковой навигации в Армении, соответствующее соглашение о намерениях было подписано в октябре прошлого года.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
АвтоВАЗ
Концерн «Созвездие»
Ростех
Росэлектроника
РРЗ АО
Проекты
ГЛОНАСС

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