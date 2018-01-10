Значительное усиление деятельности российского Северного флота



Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибывает на базу в Североморске. 2 января 2018.

Источник: © РИА Новости, Павел Львов Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибывает на базу в Североморске. 2 января 2018.Источник: © РИА Новости, Павел Львов

Вооруженные силы и Служба разведки Норвегии констатируют, что Россия расширила свое присутствие и свою деятельность на севере и уделяет особое внимание судоходным районам Арктики. Это подтверждают многочисленные доклады о больших инвестициях в военно-морской флот и строительство подлодок. Об этом, в частности, говорилось и в ряде материалов Aldrimer.no.

Изучение новых морских районов

Это подтверждается и недавним докладом о результатах деятельности российской стороны. Российской телеграфное агентство ТАСС сообщает, что Северный флот России в 2017 году осуществил примерно 4,7 тысяч операций, в которых отрабатывалась боеготовность, причем более половины этих операций составляли учения с практическим использованием оружия.

Затем сообщается, что главным моментом 213 учений, входящих в число этих операций, был запуск ракет, при этом во время двух из этих учений с подлодок "Юрий Долгорукий" и "Брянск" производился запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Из новостей следует также, что подводные лодки Северного флота по-прежнему ходят в новых районах, и экипажи подлодок изучают под водой эти районы и их фарватер, в частности в Северном Ледовитом океане.

Высокая активность и в 2018 году

Эта новая ситуация становится обычной. Российское Министерство обороны подчеркивает, что операции и учения в Арктике будут занимать важное место в деятельности российских военно-морских сил и в 2018 году. Сообщается, что будет проведен ряд рейдов и учений, в которых будут принимать участия подразделения, расквартированные на арктических островах.

Уровень военных амбиций русских в предстоящем году не ограничивается только операциями военно-морского флота. На сайте российского Министерства обороны сообщается, что в течение 2018 года более 500 учений планируют провести российские ВКС.

Американцам наступают на пятки

Столе Ульриксен (Ståle Ulriksen) является научным сотрудником Школы военно-морских сил. Газета Aldrimer.no на этой неделе писала о том, что боеспособность российского флота и уровень амбиций русских вызывают его беспокойство.

Тот факт, что российские военно-морские силы в прошлом году более чем на 30% увеличили количество своих учений на севере, подтверждает, что русские стали мощным и растущим противником с большими амбициями в гонке вооружений, проходящей в непосредственной близости от Норвегии.

"Принимая во внимание, что русские и китайцы делают упор на вооруженные силы, американцы должны добиться в конгрессе, чтобы военно-морские силы США заключили контракты на одновременное строительство ряда кораблей. Это необходимо для того, чтобы американские верфи смогли инвестировать в более быстрое строительство. В настоящее время американцы чувствуют, что им наступают на пятки, и, если не изменить это положение, баланс сил может резко измениться. Китайцы также вооружаются и быстро развивают свой военно-морской флот, что требует расширения присутствия США в Тихом океане и способствует тому, что ситуация в северных районах может измениться", - говорит Столе Ульриксен в беседе с Aldrimer.no.

Алф Рагнар Ульсен (Alf Ragnar Olsen)

AldriMer.no, Норвегия