У Китая есть свой собственный АК-47?



Сухопутная фаза российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017".

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Сухопутная фаза российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017".Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

В 1980-е годы китайское стрелковое оружие существенно уступало американскому и российскому. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) была вооружена главным образом автоматом Тип 56, который является точной копией АК-47, а также карабином Тип 56, скопированным с советского СКС. В 1960-х годах была предпринята неудачная попытка объединить характеристики двух этих образцов оружия, в результате чего на свет появилась автоматическая винтовка Тип 63. Она была похожа на СКС, и предназначалась как для стрельбы одиночными патронами, так и для стрельбы очередями. В ней использовались элементы автомата Калашникова, такие как поворотный затвор и подача патронов из магазина.

Винтовка Тип 63 оказалась слишком тяжелой, и у нее отсутствовала пистолетная рукоятка, а приклад не позволял полностью контролировать ее при ведении автоматической стрельбы. Эта винтовка устарела еще до принятия на вооружение, особенно если сравнивать ее с американской М16 и советским АКМ. Командование НОАК поняло это и приступило к созданию нового автомата калибра 5,8 миллиметра, который со временем получил наименование QBZ-95. Однако китайской армии нужен был "переходный вариант", чтобы быстро заменить автомат Тип 56. Так появился Тип 81.

Тип 81 был не просто автоматом. Это была проверка китайских возможностей по созданию собственного стрелкового оружия вместо примитивного копирования зарубежных образцов. В отличие от карабина Тип 63, в автомате Тип 81 используется автоматика чисто китайского образца с газовым двигателем и запиранием поворотом затвора. В этой модели были также устранены недочеты предыдущих образцов стрелкового оружия на основе опыта китайско-вьетнамской войны. В попытке сделать автомат более модульным и адаптируемым китайцы отказались от неотъемного складного штыка, который присутствовал на Типе 56 и 63, отдав предпочтение съемному штык-ножу, а также включили возможность установки подствольного гранатомета. Конструкторы также удлинили ствол, на котором появился кран, полностью перекрывающий газоотводный тракт для запуска ружейных гранат со ствола оружия. У автомата появились новые прицельные приспособления открытого типа, включающие в себя мушку в кольцевом намушнике, смонтированную на газоотводном узле, и открытый целик, что напоминает первые образцы М16. У Типа 56 была низкая точность стрельбы одиночными патронами (что довольно странно и противоречит советскому опыту 1950-х годов).

Китайские конструкторы задумались об этом недостатке и существенно повысили точность стрельбы Типа 81 по сравнению с Типом 56, воспользовавшись газовым поршнем с коротким рабочим ходом в отличие от длинного рабочего хода в Типе 56. Также была усовершенствована технология изготовления ствола, а сам ствол стал длиннее, чем у автомата Тип 56.

Конечным результатом стало впечатляющее сочетание разных конструкций. Тип 81 оказался надежным, из него в среднем можно было сделать 15 000 выстрелов без замены ствола и выхода из строя деталей. Он оказался точнее стандартного АК с патроном 7,62x39 мм, а отдача у него стала слабее. У солдата появилась возможность вести стрельбу гранатами двумя разными способами. Если не считать первые образцы нового автомата, у которых выверка прицела сбивалась при стрельбе винтовочными гранатами, солдаты полюбили новое оружие, когда оно стало поступать в войска. Впервые Тип 81 был применен в боевых действиях во время пограничного конфликта между КНР и Вьетнамом.

Несмотря на свой успех, Тип 81 оказался в итоге промежуточным образцом и временной мерой. НОАК нужен был автомат под новый промежуточный калибр 5,8 миллиметра. Когда этот калибр начал набирать популярность, некоторые версии Типа 81 стали изготавливать под него в качестве опытных образцов.

Со временем автомат QBZ-95 в боевых частях повышенной готовности сменил Тип 81. Однако ветеран не вышел в отставку. Его по-прежнему используют в Народной вооруженной милиции Китая. Установленная на нем планка Пикатинни позволяет использовать современную оптику. Когда в 2015 году была представлена новая китайская серия автоматических винтовок, это тоже был вариант Типа 81, хотя он имел новое название CS/LR-14. Это оружие стало на экспортном рынке вооружений китайским ответом винтовкам калибра 7,62 мм, таким как FN SCAR и снайперская винтовка SR-25. Итак, временная мера и промежуточный вариант 1980-х годов будет еще долго находиться на службе в 21-м веке.

Чарли Гао изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.

Чарли Гао (Charlie Gao)

The National Interest, США