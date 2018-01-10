Российский космонавт помог японскому астронавту обнаружить ошибку в измерении роста
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Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров.
Источник: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV / POOL
Ранее Норисигэ Канаи сообщил, что во время пребывания на МКС его рост увеличился на 9 см
ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Японский астронавт Норисигэ Канаи, сообщивший ранее, что его рост за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС) увеличился на 9 см, заявил об ошибке в измерениях, которую ему помог обнаружить командир экспедиции - российский космонавт Антон Шкаплеров. Об этом он написал 10 января в своем Twitter.
"Российский командир указал мне на то, что прибавка в росте 9 см - это слишком много. После этого я самостоятельно провел измерения, и оказалось, что мой рост составляет 182 см - всего на 2 см больше, чем на Земле", - отметил астронавт. "По всей видимости это была ошибка в измерениях, я приношу извинения за "фейковую новость", поскольку это стало большой темой для обсуждения", - добавил он.
"Говорят, что когда вы живете в условиях невесомости, зазоры между костями позвоночника открываются, и рост увеличивается. При этом обычно человек чувствует боли в спине, однако у меня таких симптомов нету, поэтому увеличение роста на 9 см вряд ли произошло. Теперь я спокоен, что смогу уместиться в сиденье корабля "Союз" во время возвращения на Землю", - рассказал астронавт.
Канаи также поблагодарил российского коллегу за ценные указания, которые привели к устранению ошибки. "Настоящий ветеран [космонавтики] Шкаплеров!", - написал японец.
Российский космонавт Антон Шкаплеров, а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи прибыли на МКС 19 декабря прошлого года. В рамках миссии им предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08". Также им предстоит провести 51 научный эксперимент.
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10.01.2018
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