Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российский космонавт помог японскому астронавту обнаружить ошибку в измерении роста

11.01.2018 ТАСС 123 0
0
Понравилась новость?
 0
Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров
Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров.
Источник: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV / POOL

Ранее Норисигэ Канаи сообщил, что во время пребывания на МКС его рост увеличился на 9 см

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Японский астронавт Норисигэ Канаи, сообщивший ранее, что его рост за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС) увеличился на 9 см, заявил об ошибке в измерениях, которую ему помог обнаружить командир экспедиции - российский космонавт Антон Шкаплеров. Об этом он написал 10 января в своем Twitter.

"Российский командир указал мне на то, что прибавка в росте 9 см - это слишком много. После этого я самостоятельно провел измерения, и оказалось, что мой рост составляет 182 см - всего на 2 см больше, чем на Земле", - отметил астронавт. "По всей видимости это была ошибка в измерениях, я приношу извинения за "фейковую новость", поскольку это стало большой темой для обсуждения", - добавил он.

"Говорят, что когда вы живете в условиях невесомости, зазоры между костями позвоночника открываются, и рост увеличивается. При этом обычно человек чувствует боли в спине, однако у меня таких симптомов нету, поэтому увеличение роста на 9 см вряд ли произошло. Теперь я спокоен, что смогу уместиться в сиденье корабля "Союз" во время возвращения на Землю", - рассказал астронавт.

Канаи также поблагодарил российского коллегу за ценные указания, которые привели к устранению ошибки. "Настоящий ветеран [космонавтики] Шкаплеров!", - написал японец.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи прибыли на МКС 19 декабря прошлого года. В рамках миссии им предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08". Также им предстоит провести 51 научный эксперимент.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Cygnus ГККС
Проекты
МКС
Союз ПКК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 08:04
  • 5
В 2018 году в России начнется модернизация бомбардировщика Су-34
  • 11.01 07:49
  • 139
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 11.01 07:42
  • 1
Сирия: ПТУР "Метис М" смог уничтожить "сверхзащищенный" Т-72
  • 11.01 07:38
  • 30
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 11.01 07:35
  • 134
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 11.01 07:15
  • 7
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 11.01 07:01
  • 1
"Космотрас" и американская Planet договорились о запуске 12 спутников на "Союзе-2"
  • 11.01 06:59
  • 42
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 11.01 06:59
  • 7
Вижу только один путь освобождения Донбасса — командир батареи самого страшного оружия в АТО
  • 11.01 06:04
  • 39
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 11.01 05:11
  • 6
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 11.01 03:09
  • 1
Гранатомет АГС-40 "Балкан" пойдет в войска в 2018 году
  • 11.01 02:21
  • 3
«Ильюшин» в погоне за Р-8 «Посейдон»
  • 11.01 02:04
  • 5
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 23:52
  • 5932
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы