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Источник: техническое проектирование эсминца "Лидер" начнется после 2020 года

11.01.2018 ТАСС 194 0
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Модель эсминца пр. 22560 "Лидер"
Модель эсминца пр. 22560 "Лидер".
Источник: фото chinatimes.com

Ориентировочный срок начала постройки головного корабля - 2025 год

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Техническое проектирование перспективного эсминца "Лидер" планируется начать после 2020 года, строить корабль будет судостроительный завод "Северная верфь", сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Техническое проектирование эсминца "Лидер" с атомной энергетической установкой начнется после 2020 года, ориентировочный срок начала постройки головного корабля - 2025 год", - сказал собеседник агентства.

Также источник указал, что эсминцы будет строить судостроительный завод "Северная верфь". По его словам, планируется, что сначала завод построит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Как уточнил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев, Минобороны РФ уже согласовало эскизный проект корабля.

Президент ОСК Алексей Рахманов 29 ноября 2017 года при посещении "Северной верфи" сообщил, что завод с 2020 года сможет строить для Военно-морского флота России эсминцы "Лидер" и вертолетоносцы. Он указал, что на предприятии развернуто строительство нового эллинга высотой 75 м. Площадка позволит организовать производство различных морских сооружений и кораблей размерами 250 на 70 м в самом большом построечном месте.

Ранее сообщалось, что водоизмещение будущего эсминца может составить от 10 до 15 тыс. т. По словам замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктора Бурсука, "Лидер" получит ядерную энергетическую установку.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
СПКБ
Проекты
2020-й год
23560 Лидер
Ядерный щит
ЯЭУ

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