Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Источник: строительство вертолетоносцев начнется на "Северной верфи" в 2020 году

11.01.2018 ТАСС 158 0
0
Понравилась новость?
 +1
Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь"
Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".
Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Как сообщил собеседник агентства, для этого на предприятии уже ведется масштабная реконструкция производственных мощностей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь". Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Минобороны РФ и ОСК пришли к соглашению, что исполнителем работ по вертолетоносцам и эсминцам "Лидер" будет предприятие "Северная верфь", которое уже ведет для этого масштабную реконструкцию производственных мощностей, включая возведение цеха, позволяющего вести постройку кораблей этих классов", - сказал собеседник агентства.

"Планируется, что сначала завод построит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев. Опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году планируется начать строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство первого и единственного серийного вертолетоносца намечено начать в 2022 году с поставкой в 2026 году", - уточнил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что вертолетоносцы будут иметь дизель-газотурбинную установку, в которой дизель - главный двигатель, а турбина нужна для форсирования мощности. По его словам, основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К, поставки которых будут синхронизованы с поставками вертолетоносцев. Также на кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29, Ка-31.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-29
Ка-31
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
23560 Лидер

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 08:04
  • 5
В 2018 году в России начнется модернизация бомбардировщика Су-34
  • 11.01 07:49
  • 139
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 11.01 07:42
  • 1
Сирия: ПТУР "Метис М" смог уничтожить "сверхзащищенный" Т-72
  • 11.01 07:38
  • 30
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 11.01 07:35
  • 134
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 11.01 07:15
  • 7
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 11.01 07:01
  • 1
"Космотрас" и американская Planet договорились о запуске 12 спутников на "Союзе-2"
  • 11.01 06:59
  • 42
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 11.01 06:59
  • 7
Вижу только один путь освобождения Донбасса — командир батареи самого страшного оружия в АТО
  • 11.01 06:04
  • 39
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 11.01 05:11
  • 6
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 11.01 03:09
  • 1
Гранатомет АГС-40 "Балкан" пойдет в войска в 2018 году
  • 11.01 02:21
  • 3
«Ильюшин» в погоне за Р-8 «Посейдон»
  • 11.01 02:04
  • 5
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 23:52
  • 5932
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы