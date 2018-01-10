Источник: строительство вертолетоносцев начнется на "Северной верфи" в 2020 году
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Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".
Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС
Как сообщил собеседник агентства, для этого на предприятии уже ведется масштабная реконструкция производственных мощностей
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь". Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Минобороны РФ и ОСК пришли к соглашению, что исполнителем работ по вертолетоносцам и эсминцам "Лидер" будет предприятие "Северная верфь", которое уже ведет для этого масштабную реконструкцию производственных мощностей, включая возведение цеха, позволяющего вести постройку кораблей этих классов", - сказал собеседник агентства.
"Планируется, что сначала завод построит два вертолетоносца, а затем приступит к постройке эсминцев. Опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году планируется начать строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство первого и единственного серийного вертолетоносца намечено начать в 2022 году с поставкой в 2026 году", - уточнил источник.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее другой источник сообщил ТАСС, что вертолетоносцы будут иметь дизель-газотурбинную установку, в которой дизель - главный двигатель, а турбина нужна для форсирования мощности. По его словам, основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К, поставки которых будут синхронизованы с поставками вертолетоносцев. Также на кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29, Ка-31.
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.
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10.01.2018
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