В Госдуме прокомментировали усиление дивизиона С-400 в Крыму
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник: ТАСС/Виталий Невар
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 стало предупредительным сигналом украинским разработчикам ракетного оружия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Как ранее сообщил источник в силовых структурах полуострова, новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной. Весной 2017 года первый С-400 развернули около Феодосии.
По словам Белика, оба формирования готовы отразить потенциальные ракетные угрозы со стороны Украины.
"Чтобы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит - летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно", - добавил депутат.
Он отметил, что расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 "Триумф" создают плотное кольцо ПВО без "мертвых зон".
С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность ее действия достигает 400 километров, данная ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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10.01.2018
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