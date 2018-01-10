Военнослужащие ВВО начали боевую подготовку на полигонах
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Военнослужащий. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Львов
ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Более 19 тысяч военнослужащих Восточного военного округа в новом году приступили к практическим занятиям на полигонах в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает пресс-служба округа в среду.
"На учебно-тренировочных комплексах ВВО стартовали практические занятия по дисциплинам боевой подготовки. Всего к мероприятиям привлечено около 19 тысяч военнослужащих, задействовано более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо", боевые машины пехоты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что занятия проходят на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях. На период учебы на всех учебно-тренировочных комплексах развернуто более 500 специализированных пунктов обогрева военнослужащих.
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10.01.2018
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