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На границе с Украиной развернули дивизион С-400, сообщил источник

11.01.2018 РИА Новости 125 0
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Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах полуострова.

Минобороны России сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, в Севастополе. Весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 - вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Украина усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма и проводит испытания крылатых ракет.

"Эти испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова, так как траектория их полета практически непредсказуема. Во избежание "случайностей", в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях", - отметил собеседник агентства.

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10.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Россия
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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