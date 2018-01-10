В Приморье авиаполк ВВО получил на вооружение шесть новых вертолетов
|
|
Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Авиаполк армейской авиации Восточного военного округа в Приморье получил на вооружение 5 новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и один Ми8АМТШ-В, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
"Экипажи совершили перелёт с Улан-Удэнского авиационного завода к месту постоянной дислокации. В общей сложности вертолёты совершили перелёт протяженностью более 2 тысяч километров", - говорится в сообщении.
Вскоре экипажи вертолетов приступят к плановой боевой учебе.
Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться в том числе и для проведения спасательных операций, нести на себе различное вооружение. Вертолет получил усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику. Новый комплекс авионики вертолета также включает метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру. Комплекс обороны вертолета Ми-8АМТШ включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопные устройства.
|
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.02.2017 Арктический "Терминатор" пополнил состав морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке
11.01.2018 Авиаполк армейской авиации ВВО получил новые вертолеты
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
09.01.2018 Для Минобороны РФ разработают VIP-версию вертолета "Терминатор"
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
22.12.2017 Минобороны России заключило государственные контракты на поставку вертолетов Ми-8АМТШ
18.12.2017 Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
06.12.2017 На самых дальних рубежах