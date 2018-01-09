«Ильюшин» в погоне за Р-8 «Посейдон»



Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75338, название "Федор Золотухин"). Жуковский, 30.06.2015.

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75338, название "Федор Золотухин"). Жуковский, 30.06.2015.Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Превзойдет ли перспективный самолет ПЛО ВМФ РФ давно летающего конкурента из США

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) России сообщила о скорой готовности противолодочного самолета нового поколения для. «Российский флот планирует заказать противолодочный патрульный самолет нового поколения. Работы по его созданию для морской авиации ВМФ России в ОАК близятся к завершению», — говорится в публикации корпоративного журнала «Горизонты». В то же время в статье сообщается и о продолжающейся модернизации давно находящихся в строю противолодочных самолетов Ил-38 до уровня Ил-38Н («Новелла»).

Начальник морской авиации ВМФ Игорь Кожинов сообщил Интерфаксу, что к 2025 году моряки получат около 30 модернизированных самолетов Ил-38Н. Сейчас их у нас на четыре флота всего восемь.

Так же генерал заявил, что со временем перспективные противолодочные самолеты, которые будут превосходить иностранные аналоги, заменят весь парк ныне существующих машин такого профиля.

Исходя из опубликованного модернизационного графика, можно предположить, что новые патрульные самолеты начнут поступать на вооружение авиации ВМФ не ранее второй половины 20-х годов. И это прекрасно иллюстрирует сложившееся сегодня в этой отрасли положение дел: в ОАК одеяло на себя сильно перетянули разработчики истребителей и дальних бомбардировщиков. НУжды же морской авиации не значится в числе приоритетных.

Действительно, Ил-38 — явный долгожитель. Даже если учитывать, что самолеты такой специализации во всем мире служат не одно десятилетие. Он был принят на вооружение в 1969 году. И был построен на базе одного из самых надежных советских турбовинтовых самолетов Ил-18, пришедшего в Гражданский воздушный флот вообще в 1959 году.

Правда, в целях противолодочной борьбы военные моряки эксплуатируют сегодня еще и более молодые Ту-142, построенные на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Но и Ту-142 появились в морской авиации еще в 1972 году.

Довольно долго Ту-142 считались главной противолодочной силой ВМФ России в связи с двумя обстоятельствами. Во-первых, у них вдвое больший радиус патрулирования — 4500 км. И они способны поднимать вдвое большую полезную нагрузку, чем Ил-38. Во-вторых, у них до недавнего времени была более совершенная аппаратура поиска подводных лодок.

Однако эти прекрасные для своего времени патрульные самолеты уже давно «приговорены». Последняя модификация — Ту-142М3 — была создана в середине 80-х годов. На этом на повышении боевых возможностей таких машин был поставлен крест. Последний туполевский самолет в морской авиации будет списан по плану совсем уже скоро — в 2020 году.

Можно предположить, что выбор в пользу менее грозного для вражеских субмарин Ил-38 был сделан по экономическим причинам. Ведь каждый час эксплуатации Ту-142 в несколько раз дороже, чем у ильюшинского детища.

Таким образом, был взят курс на развитие линии Ил-38, хоть тот и является самолетом всего лишь ближней и средней, а не дальней морской зоны, как Ту-142. И в 2014 году морской авиации ВМФ был передан первый модернизированный Ил-38Н. Хоть это необходимо было сделать как минимум двумя десятилетиями раньше, поскольку прицельно-поисковая система (ППС) «Беркут-38» на первых версиях этой машины была уже в 80-е годы морально устаревшей. А в первые годы эксплуатации так и почти бесполезной, поскольку вычислительная машина, входящая в ее состав, обладала крайне низкой надежностью, имея лишь 1,5−2 часа наработки на отказ.

Высок был поначалу и процент неисправных серийных радиогидробуев. Однако вскоре эти проблемы устранили. Но и после доведения систем до приемлемого состояния, по оценке специалистов, возможность обнаружения подводных лодок у Ил-38 оказалась в несколько раз ниже, чем у американского патрульного самолета Р-3 «Орион».

С этим мирились, поскольку в ВМФ имелся и более совершенный, как уже сказано, Ту-142. Кстати, в начале 70-х годов ППС «Беркут-38» пытались заменить на ППС туполевского самолета «Коршун». Однако для конструкторов это оказалось слишком сложной задачей. Потому что необходимо было разместить в более скромных объемах фюзеляжа Ил-38 не только громоздкую ППС «Коршун», но и целый ряд сопряженных с ней комплексов.

Однако и новая бортовая аппаратура для этого самолета и после модернизации в Ил-38Н не столь уж и нова. Ее разработка началась в 1988 году. Однако вскоре в связи с отсутствием финансирования проект был приостановлен. Работы по ППС «Новелла-П-38» возобновились только в новом тысячелетии. Причем, исключительно благодаря Индии, которая частично профинансировала построение для себя шести самолетов Ил-38SD с бортовым комплексом «Морской дракон», аналогичным по возможностям «Новелле». Ну, и только теперь дело, судя по всему, наконец, дошло и до постройки собственных патрульных противолодочных самолетов.

Как утверждает главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, эффективность поиска и обнаружения подводных лодок у Ил-38Н увеличена в четыре раза. «Плюс к тому он обладает возможностями ведения разведки и выдачи целеуказания, — сказал адмирал. — Этот же самолет с помощью новой поисково-прицельной системы может уверенно находить подводные лодки и уничтожать их, причем с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений».

Бортовой комплекс «Новелла», разработанный в петербургском ЦНПО «Ленинец», изначально замышлялся универсальным. То есть предполагалось его внедрение как в ильюшинские, так и в туполевские противолодочные самолеты на базе Ту-204.

Необходимо сказать, что у Ил-38Н действительно существенно расширена функциональность. В отличие от базовой модификации, он получил возможность обнаруживать с помощью радиолокационной станции воздушные и надводные цели. Современный истребитель с уменьшенной заметностью он распознает на расстоянии до 120 км, крупный надводный корабль — до 350 км. Также имеется тепловизионная система, с помощью которой фиксируются и сопровождаются воздушные и надводные объекты противника в любое время суток.

Полученная от этих двух каналов — радиолокационного и тепловизионного — информация может передаваться на ударные средства (истребители, надводные корабли, береговые ракетные комплексы) для наведения на обнаруженные цели ракет. То есть — для целенаведения. Ил-38Н способен сопровождать до 35 целей.

И, наконец, Ил-38Н оснащен системой радиотехнической разведки. Правда, на некоторых машинах Ил-38 и ранее были аналогичные комплексы, но это, скорее, исключения из правила. К тому же они обладали куда более скромными возможностями. Ил-38Н способен вести круговую разведку в частотном диапазоне от 0,5 ГГц до 40 ГГц с погрешностью до 1 МГц. При этом ошибка направленности не превышает трех градусов. Информационная емкость библиотеки опознавания составляет 2000 типов излучаемых объектами сигналов.

Поиск и нахождение подводных лодок реализуется при помощи двух систем. Магнитометр обнаруживает магнитные аномалии, возникающие в результате нахождения под водой корпусов подводных лодок, на дальности до 900 метров.

Радиоакустическая система поиска работает на основе сбрасываемых самолетом гидроакустических буёв различных типов — с активными (то есть — с генерирующими звуковую волну), с пассивными ненаправленными, с пассивными направленными и с телеметрическими. Дальность связи буев с самолетом-носителем по радиоканалу лежит в пределах до 40 км.

Задачу по уничтожению обнаруженных подводных лодок противника решает сам противолодочный самолет. Для этого Ил-38Н оснащен ударным вооружением. Это или две противолодочные ракеты, или две торпеды на подвеске. К ним добавляются глубинные бомбы, мины, маркерные бомбы, служащие ориентиром для нанесения удара по найденным субмаринам с помощью истребительной или бомбардировочной авиации.

Также самолет может принимать участие в поисково-спасательных операциях.

А теперь о печальном. Данный технический уровень у нас просуществует до середины 20-х годов. Причем, пик придется именно на их середину, когда, согласно существующему плану, закончится модернизация Илов. А к этому моменту США увеличат и без того опасный для России отрыв как по качеству, так и по количеству противолодочных самолетов.

Судите сами. К 2025 году у нас, как значится в планах, в лучшем случае будет в строю 30 Ил-38Н. А у США уже сейчас 50 новейших противолодочных самолетов Р-8 «Посейдон», которые были приняты на вооружение в начале этого десятилетия. Их количество американцы намерены довести до 120 машин, которые заменят устаревшие «Орионы», уступающие в качестве даже нашим Ил-38Н.

Что же касается боевых характеристик нашего перспективного самолета, то вряд ли прав генеральный директор ОКБ Ильюшина Юрий Юдин, назвавший Ил-38Н «полноценным аналогом современного американского противолодочного самолета Р-8 «Посейдон». Разработчики такой техники, которая напрямую связана с оружием сдерживания, то есть с подводными стратегическими ракетоносцами, крайне скупо раскрывают технические подробности. То есть, насколько эффективно «отлавливаются» лодки при помощи сети буев, каковы особенности работы РЛС и т. д. — это тайна.

Но есть вещи совершенно очевидные, которые свидетельствуют, увы, не в нашу пользу.

«Посейдон», построенный на базе «Боинга-737−800», имеет боевой радиус в 3700 км против 2200 км у нашего самолета. У «американца» шире функциональность — он способен обстреливать ракетами «Гарпун» (пусть и не самыми лучшими!) даже надводные цели. У него мощная система самообороны, включающая комплекс РЭБ, выброс всевозможных ловушек и лазерную постановку помех для ракет с инфракрасной головкой самонаведения.

Наконец, у «Посейдона» шесть внешних точек подвески для оружия, у Ил-38Н их нет вообще. Две ракеты или торпеды расположены в фюзеляжном отсеке российского самолета. А все потому, что еще при проектировании Ил-38 Ильюшин пришел к выводу, что внешние подвески критически увеличат нагрузку на крыло.

Ну, и, наконец, косвенное свидетельство того, что комплекс радиотехнической разведки «Посейдона» практически не уступает по возможностям аппаратуре специализированного американского самолета-разведчика RC-135W. Базирующиеся на авиабазе в Сицилии «Посейдоны» частенько «пасутся» у берегов Крыма. Разумеется, они не отыскивают там российские подводные лодки, а внимательно фиксируют электромагнитный фон, создаваемый РЛС находящихся на севастопольском рейде боевых кораблей и береговых ракетных комплексов Черноморского флота.

Что в такой ситуации остается делать нам? Только с надеждой ждать середины 20-х годов, когда, как обещает Игорь Кожинов, у ВМФ России, наконец, появится неназванный пока перспективный противолодочный самолет, который превзойдет все существующие в мире аналоги. Сбудутся ли обещания?

Владимир Тучков