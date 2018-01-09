Американские войска в Польше, как у себя дома



Генерал корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд.

Источник: www.belvpo.com Генерал корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд.Источник: www.belvpo.com

В Рождественские праздники на аэродроме 33-й базы транспортной авиации ВВС Польши (г.Повидз) приземлился транспортный самолет США С-17, который привез делегацию американских военных и артистов. Одним из гостей оказался американский высший офицер – председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд. Стоит отметить, что поляки считают его не только «первым генералом Америки», но одним из первых военачальников мирового уровня.

Однако его не встретили ни президент Польши – верховный главнокомандующий ВС, ни министр обороны, ни даже начальник генерального штаба Войска Польского. Тем удивительно, что ранее каждого американского военного, приезжавшего в Польшу, местные элиты приветствовали с размахом и помпезностью, а на этот раз не было красных ковровых дорожек, почетных караулов или оркестров.

Похоже, что генерал Дж.Данфорд прибыл в Повидз без лишнего шума, как к себе домой, чтобы поздравить с рождественскими и новогодними праздниками военнослужащих США, находящихся здесь в рамках усиления восточного фланга НАТО.

В обращении к своим соотечественникам американский генерал отметил: «Мы не могли на праздники забрать вас домой, потому что Россия готовится к войне, но мы привезли вам частичку дома». Данфорд привез в Повидз артистов и видео-поздравления исключительно для американских солдат. От польской стороны посмотреть на этот «концерт» смог только командующий генерального командования Войска Польского генерал дивизии Ярослав Мика, потому что «союзники» в это время были заняты подметанием взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Почему американский военный начальник высокого ранга посетил именно Повидз? Ведь войска США размещены по всей Польше от Ожиша до Жагани.

Визит Дж.Данфорда свидетельствует о том, что 33-я база транспортной авиации ВВС Польши стала важнейшей американской базой в Восточной Европе. Здесь строится склад вооружения и военной техники для еще одной бронетанковой бригады США, которая может быть переброшена в Старый Свет. В Повидзе уже сегодня размещены вертолеты «Чинук», «Апач» и «Блэк Хок» бригады армейской авиации 1-й кавалерийской дивизии США. Местный аэродром является одним из крупнейших в Польше, который оснащен современным оборудованием, способен координировать полеты и принимать самолеты не только транспортной авиации, но и других видов.

Все больше польских гарнизонов становятся крупнейшими сухопутными, авиационными и логистическими хабами сил НАТО (США), а это практически гарантирует «мягкую оккупацию» страны.

Николай Астровский