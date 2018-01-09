Поставка военным боевых машин "Терминатор" начнется в марте
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БМПТ Терминатор-3.
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости
Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Уралвагонзавод" (УВЗ, Ростех) планирует в марте начать поставки Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщили "Интерфаксу" во вторник в корпорации.
"Исполнение гособоронзаказа идёт. Начало передачи запланировано на март", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал "Интерфакс-АВН", военные в 2018 году должны получить более 10 БМПТ "Терминатор".
В ноябре заместитель главы "Уралвагонзавода" по спецтехнике Вячеслав Халитов заявил "Интерфаксу-АВН", что УВЗ приступил к реализации контракта на поставку Минобороны РФ партии "Терминаторов".
"Действительно, на форуме "Армия" заключен государственный контракт на поставку в интересах Минобороны России партии боевых машин поддержки танков БМПТ. Предприятие приступило к реализации данного контракта", - сказал тогда В.Халитов.
Как сообщал "Интерфакс-АВН", "Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что "Терминатор" после успешного применения в Сирии резко повысил свой экспортный потенциал.
"Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, совершенные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Предназначена для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том числе, находящейся в укрытиях.
"Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.
1фф об ЛЕ
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09.01.2018
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