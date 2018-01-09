Украинский комплекс "Гром-2" не будет поставляться в ВСУ

Ракетный комплекс "Гром-2", разработанный на Украине и о котором раструбили на весь мир украинские СМИ, не предназначен для ВСУ, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, вооружение создавалось по заказу одной из ближневосточных стран.

Национальный промышленный портал Украины / YouTube

Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине

— сказал он.

Згурец отметил, что позже на основании комплекса "Гром-2" может быть разработан другой, уже для ВСУ. Эксперт объяснил, что, по расчетам военных, удачные испытания и поставки партии для ближневосточного заказчика существенно снизят расходы на доработку оружия для Украины.

Впрочем, до полноценных испытаний "Грома-2" даже в версии для ближневосточного заказчика еще далеко. По словам представителя компании Defense Express, сейчас проверка комплекса находится на самой ранней стадии, тестируется одна из ступеней двигателя. Более-менее широкие испытания могут начаться только через два года.

По заявке производителей, пусковая установка предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля". "Гром-2" сможет поражать цели на дальности до 280 километров. Разработкой оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро "Южное".