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Украинский комплекс "Гром-2" не будет поставляться в ВСУ

10.01.2018 Военное обозрение 217 0
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Ракетный комплекс "Гром-2", разработанный на Украине и о котором раструбили на весь мир украинские СМИ, не предназначен для ВСУ, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, вооружение создавалось по заказу одной из ближневосточных стран.

Национальный промышленный портал Украины / YouTube

Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине

— сказал он.

Згурец отметил, что позже на основании комплекса "Гром-2" может быть разработан другой, уже для ВСУ. Эксперт объяснил, что, по расчетам военных, удачные испытания и поставки партии для ближневосточного заказчика существенно снизят расходы на доработку оружия для Украины.

Впрочем, до полноценных испытаний "Грома-2" даже в версии для ближневосточного заказчика еще далеко. По словам представителя компании Defense Express, сейчас проверка комплекса находится на самой ранней стадии, тестируется одна из ступеней двигателя. Более-менее широкие испытания могут начаться только через два года.

По заявке производителей, пусковая установка предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля". "Гром-2" сможет поражать цели на дальности до 280 километров. Разработкой оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро "Южное".
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Гром-2 ОТРК
Компании
КБ "Южное"

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