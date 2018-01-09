Анкара похвасталась низкой ставкой по кредиту на покупку С-400 у России



Зенитный ракетный комплекс С-400 во время несения боевого дежурства.

Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников Зенитный ракетный комплекс С-400 во время несения боевого дежурства.Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В турецком правительстве прокомментировали соглашение с Россией, в рамках которого Москва предоставит Анкаре кредит на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Комментарий по данной тематике приводит информационная служба "Анадолу" со ссылкой на министра национальной безопасности Турции Нуреттина Джаникли.

Г-н Джаникли заявил о том, что ставки, которые Россия выставляет по кредитному соглашению "намного ниже аналогичных ставок на международном рынке". При этом точных данных о процентах по кредиту на приобретение ЗРК С-400 на данный момент не предоставляет ни российская, ни турецкая стороны.

Турецкий министр отметил, что одновременно с приобретением российских зенитных ракетных комплексов Турция делает ставку и на развитие своих собственных ракетных систем. В частности, речь зашла о совместном проекте турецких фирм ASELSAN и ROKETSAN с европейским оборонным предприятием Eurosam.

В самой России неоднозначно отнеслись к известиям о том, что Москва продаёт современные российские ЗРК Анкаре да ещё и в формате кредита, предоставляемого самой Россией. Скепсис у специалистов возникает не только в связи с тем, что Турция – страна НАТО, но и с тем, что далеко не всегда и не все выданные ранее разным (даже самым, казалось бы, надёжным) партнёрам кредиты выплачивались ими в полном объёме.