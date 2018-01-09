Анкара похвасталась низкой ставкой по кредиту на покупку С-400 у России
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Зенитный ракетный комплекс С-400 во время несения боевого дежурства.
Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В турецком правительстве прокомментировали соглашение с Россией, в рамках которого Москва предоставит Анкаре кредит на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Комментарий по данной тематике приводит информационная служба "Анадолу" со ссылкой на министра национальной безопасности Турции Нуреттина Джаникли.
Г-н Джаникли заявил о том, что ставки, которые Россия выставляет по кредитному соглашению "намного ниже аналогичных ставок на международном рынке". При этом точных данных о процентах по кредиту на приобретение ЗРК С-400 на данный момент не предоставляет ни российская, ни турецкая стороны.
Турецкий министр отметил, что одновременно с приобретением российских зенитных ракетных комплексов Турция делает ставку и на развитие своих собственных ракетных систем. В частности, речь зашла о совместном проекте турецких фирм ASELSAN и ROKETSAN с европейским оборонным предприятием Eurosam.
В самой России неоднозначно отнеслись к известиям о том, что Москва продаёт современные российские ЗРК Анкаре да ещё и в формате кредита, предоставляемого самой Россией. Скепсис у специалистов возникает не только в связи с тем, что Турция – страна НАТО, но и с тем, что далеко не всегда и не все выданные ранее разным (даже самым, казалось бы, надёжным) партнёрам кредиты выплачивались ими в полном объёме.
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09.01.2018
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