СМИ: США поставят Украине ПТРК TOW вместо "Джавелинов"

США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW, а не более современные Javelin, сообщают украинские СМИ.

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Сообщения в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin

– сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Генштабе.

Сообщается, что США могут поставлять вооружение Украине в течение одного года.

В декабре американские СМИ сообщали об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Украине комплексов Javelin. Ранее СМИ заявляли, что Трамп собирается одобрить поставки на Украину противотанкового оружия на 47 млн долларов.