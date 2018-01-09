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СМИ: США поставят Украине ПТРК TOW вместо "Джавелинов"

10.01.2018 Военное обозрение 151 0
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США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW, а не более современные Javelin, сообщают украинские СМИ.

http://prospb.com/

Сообщения в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin

– сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Генштабе.

Сообщается, что США могут поставлять вооружение Украине в течение одного года.

В декабре американские СМИ сообщали об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Украине комплексов Javelin. Ранее СМИ заявляли, что Трамп собирается одобрить поставки на Украину противотанкового оружия на 47 млн долларов.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Javelin ПТРК
Персоны
Трамп Дональд

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