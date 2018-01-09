Фото: иракская армия бросила в бой "саддамовские" БМП-2



БМП-2.

Источник: rg.ru БМП-2.Источник: rg.ru

В районе ирако-сирийской границы иракская армия применила против террористов БМП-2. Фотографии данных боевых машин появились в Сети.По всей видимости, иракцам удалось восстановить некоторое количество бронетехники, которая была поставлена еще во времена правления Саддама Хусейна.

По имеющимся данным, в самом конце 80-х годов элитные иракские соединения - дивизии республиканской гвардии - получили более двух сотен этих советских боевых машин второго поколения.

Во время вторжения в Кувейт и войны 1991 года с многонациональными силами БМП-2, если и применялись, то очень ограниченно.

Во время отражения американской агрессии 2003 года данные машины активно использовались в ходе сражения в районе столицы Ирака. Сообщалось, что их 30-мм пушки, якобы, даже наносили легкие повреждения танкам "Абрамс".

В ходе боев иракская армия сама также понесла существенные потери в бронетехнике, в том числе в БМП-2.

После падения режима Саддама Хусейна новая иракская армия в основном эксплуатировала более старые БМП-1. Однако во время изнурительной войны с боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" потери в бронетехнике были очень высоки. Поэтому иракцы вынуждены были возвращать на ремонтные заводы и реанимировать старую саддамовскую технику. По всей видимости, очередь дошла и до этих БМП-2.

Алексей Моисеев