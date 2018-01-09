Фото: иракская армия бросила в бой "саддамовские" БМП-2
|
|
БМП-2.
Источник: rg.ru
В районе ирако-сирийской границы иракская армия применила против террористов БМП-2. Фотографии данных боевых машин появились в Сети.По всей видимости, иракцам удалось восстановить некоторое количество бронетехники, которая была поставлена еще во времена правления Саддама Хусейна.
#Iraqi BMP-2 The Iraqi-Syrian border
#Iraq #Syria pic.twitter.com/GO6lMQ6gnd— KLKAMASH (@klkamashiq) 3 января 2018 г.
По имеющимся данным, в самом конце 80-х годов элитные иракские соединения - дивизии республиканской гвардии - получили более двух сотен этих советских боевых машин второго поколения.
Во время вторжения в Кувейт и войны 1991 года с многонациональными силами БМП-2, если и применялись, то очень ограниченно.
Во время отражения американской агрессии 2003 года данные машины активно использовались в ходе сражения в районе столицы Ирака. Сообщалось, что их 30-мм пушки, якобы, даже наносили легкие повреждения танкам "Абрамс".
В ходе боев иракская армия сама также понесла существенные потери в бронетехнике, в том числе в БМП-2.
После падения режима Саддама Хусейна новая иракская армия в основном эксплуатировала более старые БМП-1. Однако во время изнурительной войны с боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" потери в бронетехнике были очень высоки. Поэтому иракцы вынуждены были возвращать на ремонтные заводы и реанимировать старую саддамовскую технику. По всей видимости, очередь дошла и до этих БМП-2.
Алексей Моисеев
|
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.11.2017 Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
11.10.2017 Живая сила на убитой технике
19.06.2017 Польская компания не передает Индии технологии БРЭМ
21.09.2016 Т-15 "Армата": российская БМП будущего? (The National Interest, США)
19.08.2015 Холостая мощь Каира
25.12.2013 Технологическая наука танкпрома
20.03.2013 Боевые машины будущего: взгляд за горизонт
11.12.2012 Почему солдаты не доверяют отечественным БТР? Часть 2