Новые БТР-82А поступили на вооружение учебного центра на Урале
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Бронетранспортеры БТР-82А.
Источник: Пресс-служба ЦВО
Два десятка новых бронетранспортеров БТР-82А поступили на вооружение окружного учебного центра в поселке Еланский Свердловской области.
"На машинах будут учиться наводчики-операторы, также бронетранспортеры будут использовать для переподготовки контрактников на новые образцы техники, которые поступают в войска по гособоронзаказу", - рассказал официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.
БТР-82А - это модификация с 30-мм пушкой. Машина оснащена боевым модулем с электроприводом и стабилизатором вооружения: это дает возможность вести эффективный прицельный огонь в движении и в ночное время. Огневая мощь БТР-82А в два раза превышает возможности предшественников. Штатное место оператора переместилось из башни в обитаемое отделение, сиденья установлены на крепления, поглощающие удар.
Екатерина Призова
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09.01.2018
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