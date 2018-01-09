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Новые БТР-82А поступили на вооружение учебного центра на Урале

10.01.2018 Российская газета 227 0
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Бронетранспортеры БТР-82А
Бронетранспортеры БТР-82А.
Источник: Пресс-служба ЦВО

Два десятка новых бронетранспортеров БТР-82А поступили на вооружение окружного учебного центра в поселке Еланский Свердловской области.

"На машинах будут учиться наводчики-операторы, также бронетранспортеры будут использовать для переподготовки контрактников на новые образцы техники, которые поступают в войска по гособоронзаказу", - рассказал официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

БТР-82А - это модификация с 30-мм пушкой. Машина оснащена боевым модулем с электроприводом и стабилизатором вооружения: это дает возможность вести эффективный прицельный огонь в движении и в ночное время. Огневая мощь БТР-82А в два раза превышает возможности предшественников. Штатное место оператора переместилось из башни в обитаемое отделение, сиденья установлены на крепления, поглощающие удар.


Екатерина Призова
09.01.2018
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Продукция
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